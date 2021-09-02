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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تفتتح ميناء الخليج في حيفا وتعتزم فتح آخر في أسدود

إسرائيل تفتتح ميناء
إسرائيل تفتتح ميناء الخليج في حيفا

ذكر موقع "كالكاليست" العبري، أن إسرائيل افتتحت "ميناء الخليج" في مدينة حيفا، والذي بدأ العمل بصورة كاملة، في حين سيتم بعد شهرين افتتاح "ميناء الجنوب" في مدينة أسدود جنوب البلاد.

وأوضح الموقع أن "ميناء الخليج" الذي تديره الشركة الصينية SIPG (مجموعة شنغهاي الدولية للموانئ) سيعمل على تحميل وتفريغ سفن الحاويات، ويعتبر من أكبر مشاريع البنى التحتية في اسرائيل، وتم استثمار 5.5 مليار شيكل بالبنية التحتية والمعدات، ويغطي الميناء مساحة 840 دونم بحري، واستغرقت عملية بنائه 6 سنوات.
 

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وأشار الموقع الاقتصادي إلى أنه بحسب التقديرات الاقتصادية للحكومة الإسرائيلية فإن المساهمة الاقتصادية لافتتاح المينائين ستصل إلى 9 مليارات شيكل، هذا في حال عمِلا على تفريغ وتحميل الحاويات، وبحسب التقديرات فإن افتتاحهما سيوفر 32 ألف فرصة عمل بصورة غير مباشرة، وسيساهم بتطوير الوضع الاقتصادي في مدينتي حيفا وأسدود.

الميناء الجديد وتشغيله يتوافق مع المعايير الدولية الصارمة، بما يشمل استخدام التقنيات الخضراء ووسائل خاصة لتخفيض التلوث البيئي، وفق الموقع.

وسيُتيح الميناء لأول مرة للسفن الضخمة بطول 400 متر وعرض 62 مترا والتي تحمل 18 ألف حاوية من أن ترسو في إسرائيل، وأقيم لأجل ذلك رصيف بطول 800 متر وعمق 17.3 متر، وتفريغ هذه السفينة سيكون من خلال غرفة مراقبة خاصة تستخدم رافعات من الأكثر تطورًا في العالم وأنظمة معلومات متطورة.

إسرائيل تل أبيب ميناء الخليج أسدود مسناء الجنوب

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