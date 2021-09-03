علاج صداع الرأس من الأمام.. تعرف على الأسباب أولا

صداع الرأس من الأمام نادرا ما يتعلق بذلك الجزء من الدماغ، وأنه ليس شرطا في حد ذاته.

عادة ما يشير الألم في مقدمة الرأس إلى نوع واحد من عدة أنواع من الصداع.

وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH |) ، سيعاني أكثر من 9 من كل 10 بالغين من الصداع في مرحلة ما خلال حياتهم. يعد الصداع من أكثر الأسباب شيوعًا لاستشارة الطبيب أو التغيب عن العمل أو المدرسة.

الصداع من الأمام من المحتمل أن يسبب كل نوع من أنواع الصداع الأربعة الموضحة أدناه ألمًا في مقدمة الرأس.

1. صداع التوتر أو إجهاد العين أو الجيوب الأنفية

صداع التوتر هو أكثر أنواع الصداع شيوعًا، وسيصاب معظم الناس بصداع من وقت لآخر.

هذه الصداع لها الأعراض التالية:

وجع ممل ومستمر يمكن أن يشعر به الشخص في جميع أنحاء رأسه

ألم يبدأ غالبًا في الجبين أو الصدغين أو خلف العينين

حنان حول الرأس وفروة الرأس والوجه والرقبة والكتفين

إحساس بضيق أو ضغط يشبه شد حزام حول الرأس

يمكن أن تتراوح شدة صداع التوتر من خفيفة إلى شديدة.

صداع الجيوب الأنفية أن تتسبب العدوى أو رد الفعل التحسسي في التهاب الجيوب الأنفية ، وهو ما يُعرف باسم التهاب الجيوب الأنفية.

يمكن أن يؤدي تورم الجيوب الأنفية إلى صداع أمامي وحنان حول الجبهة والخدين والعينين.

تشمل خصائص هذه الأنواع من الصداع ما يلي:

وجع نابض خفيف

الألم الذي يؤدي إلى تفاقم حركات الرأس

السيلان الانفي

أنف مسدود

حمى



وجع أسنان

غالبًا ما يُصاب الأشخاص بالتهاب الجيوب الأنفية بعد نزلات البرد أو الأنفلونزا ، وعادةً ما يتم حلها دون علاج.

ومع ذلك ، يمكن لأي شخص يتطلع إلى تخفيف الاحتقان المرتبط به استخدام محلول من الماء المالح لتنظيف أنفه أو استنشاق البخار من وعاء من الماء الساخن.

تعتمد أفضل طريقة للتحكم في التهاب الجيوب الأنفية على السبب:

البرد أو الأنفلونزا: يمكن لأي شخص استخدام مزيلات احتقان الأنف ومسكنات الألم ، مثل الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين.

عدوى بكتيرية: قد يصف الطبيب مضادًا حيويًا .

الحساسية: قد يوصي الطبيب بمضادات الهيستامين.

علاج صداع الرأس من الأمام

هناك العديد من الأنشطة التي تساعد على الاسترخاء أو تساعد في إدارة الألم والتوتر وتكون احدي علاج صداع الرأس من الأمام

الارتجاع البيولوجي

تقنيات استرخاء العضلات

تمارين التأمل والتنفس

تطبيق الحرارة

العلاج السلوكي المعرفي للتوتر

رسالة

تمارين الرقبة

علاج بدني

اليوجا

قد يكون من الجيد الاحتفاظ بمذكرات الصداع لتحديد المحفزات المحتملة.