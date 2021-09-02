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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس الصيني شي جين بينج يعلن خطط إنشاء بورصة في بكين

رئيس الصين
رئيس الصين

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج أن بلاده ستؤسس بورصة جديدة مقرها في بكين، وستركز البورصة الجديدة ستركز على الشركات الصينية الأصغر.

وقال الرئيس الصيني “سنواصل دعم التنمية المدفوعة بالابتكار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال إنشاء بورصة بكين باعتبارها المنصة الأساسية التي تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجهة نحو الابتكار”.
 

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وبالإضافة إلى ذلك، وعد الرئيس الصيني بـ “تعميق” إصلاحات “المجلس الثالث الجديد” ، المعروف أيضًا باسم بورصة الأسهم الوطنية وعروض الأسعار (NEEQ) - وهو كيان تأسس لأول مرة في عام 2006 لمساعدة الشركات الناشئة الصينية الواعدة. 

وفي ظل موجة الإصلاحات التي تم الإعلان عنها في عام 2019، بدأت NEEQ في التمييز بين مختلف الشركات الصغيرة والمتوسطة بناءً على أدائها - ستختار البورصة أفضل الشركات أداءً ومن ثم تساعدها على التطور، وجذب التمويل ، والطرح للاكتتاب العام في سوق الأوراق المالية.

وستكمل المؤسسة المالية الجديدة بورصتين من البر الرئيسي للصين ، وهما بورصة شنجهاي وشنتشن ، وأخرى تقع في هونج كونج - بورصة هونج كونج. 

ومن المعروف أن المركز المالي في شنتشن يسرد في الغالب الشركات التابعة للشركات ذات الاهتمام الحكومي ، بينما تعتبر بورصة شنغهاي أكبر بورصة في المنطقة الآسيوية.

ويتم إدراج جزء كبير من الشركات الصينية في بورصة هونج كونج ، والتي تعد حاليًا الأسرع نموًا في آسيا. 

وهي تستفيد من النظام المالي الخاص الذي يسمح بالوصول الحر للمستثمرين الأجانب مما يمنح الشركات المدرجة الفرصة للتداول في جميع أنحاء العالم.

وعانت أسواق الأسهم الآسيوية من ضربات قوية مؤخرًا ، حيث أظهر مؤشر هانج سنج في بورصة هونج كونج انخفاضًا بنسبة 10٪ تقريبًا في الأشهر الثلاثة الماضية. 

على عكس هانج سينج ، تمكنت بورصة شنغهاي للأوراق المالية من التعافي من الخسائر التي تكبدتها في يوليو. ربط العديد من المحللين الماليين الانخفاض الأخير في أسواق الأسهم الآسيوية بالوباء المستمر وما يُنظر إليه على أنه "حملة" بكين على شركات تكنولوجيا المعلومات والشركات التعليمية الكبيرة في الصين. 

وأجرت الحكومة العديد من الإصلاحات التي أعاقت قدرة عمالقة تكنولوجيا المعلومات على الدفاع عن احتكاراتهم شبه الاحتكارية في السوق وقدرة الشركات ذات الصلة بالتعليم المحدودة على توليد عائدات كبيرة.

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