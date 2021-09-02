عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب أفغانستان| وزير الدفاع البريطاني: أمريكا لم تعد قوة عظمى.. تفاصيل

وزير الدفاع البريطاني
وزير الدفاع البريطاني

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، اليوم الخميس، إن أمريكا لم تعد قوة عظمى،  مشيرا إلي أن القوة العظمى غير المستعدة للالتزام بشيء ما قد لا تكون قوة عظمى.
 

تسليح ضخم ومخيف.. جدول تفصيلي بأسلحة أمريكية وقعت في يد طالبان

روسيا: حملة الناتو في أفغانستان كارثة.. وندرس تقديم مساعدات إلى كابول

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، قال والاس "من الواضح أن بريطانيا ليست قوة عظمى، لكن القوة العظمى التي هي أيضا غير مستعدة للالتزام بشيء ما قد لا تكون على الأرجح قوة عظمى أيضا”، في إشارة إلي أمريكا، وذلك علي خلفية الانسحاب من أفغانستان.

مضيفا: "إنها بالتأكيد ليست قوة عالمية، إنها مجرد قوة كبيرة".

وقارن بن والاس بين تعامل وزارة الدفاع مع عملية الإخلاء من أفغانستان، ووزارة الخارجية، مشيرا إلى أن "وزارة الدفاع كانت مهتمه بعملها الخاص، وهو إجلاء مجموعة محددة من المترجمين الأفغان وعائلاتهم".

 وزير الخارجية البريطاني، دومنيك راب، ذهب في إجازة، ولم يعد إلا بعد سقوط كابول في أيدي حركة طالبان بعد 10 أيام، وخلال ذلك الوقت كان والاس في بريطانيا، ونشر القوات البريطانية في مطار كابول.

أفغانستان بريطانيا وزير الدفاع البريطاني طالبان أمريكا حركة طالبان كابول مطار كابول سقوط كابول وزير الخارجية البريطاني

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة: كارثة كبرى ستضرب إثيوبيا.. وهذا هو السبب

تسليح ضخم ومخيف.. جدول تفصيلي بأسلحة أمريكية وقعت في يد طالبان

فيروس كورونا يعصف بـ جنود الجيش الأمريكي في كوريا الجنوبية

هل سيقاتل الجيش الأمريكي جنبا إلى جنب مع طالبان ضد داعش؟.. البنتاجون يجيب

إدانات واسعة لـ آبي أحمد.. أمريكا: الوضع في إثيوبيا كارثي ويزداد سوءا

الإنذار الأخير للبشرية| الكوارث الطبيعية تهدد الكوكب.. والأمم المتحدة تحذر

وزير الدفاع الأمريكي يزور دول الخليج الأسبوع المقبل.. ما السبب؟

أعلى حصيلة وفيات خلال 24 ساعة.. تركيا تعاني من فيروس كورونا

ترشيحاتنا

هل يجوز قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ؟ اعرف آراء الفقهاء

انطلاق فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2021 بمشاركة 21 دولة

ختام فعاليات التدريب المصري الأمريكي لعناصر الصاعقة والمظلات في مكافحة الإرهاب

بسبب أفغانستان| وزير الدفاع البريطاني: أمريكا لم تعد قوة عظمى.. تفاصيل

قطع المياه عن عدة مناطق بـ القاهرة.. السبت

من يكسب أكثر.. الكشف عن راتب بيرسي تاو وموسيماني في الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

استبعاد رمضان صبحي من بعثة منتخب مصر للإصابة

مجلس الوزراء يخصص مكاتب لاستقبال شكاوى المواطنين داخل محطات المترو

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

نقابة الممثلين بلبنان تنهي جدل دكتوراه محمد رمضان ببيان رسمي جديد

بعد قرار امتلاك الدولة للسيارات المتهالكة.. تعرف على خطوات استعادتها وأين تذهب؟

أبرزهم جنش .. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

سعوديون ينقذون 3 مصريين من الإعدام في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

السيسي لـ أبو مازن: مصر مستمرة في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أهمها غاز المتوسط| 4 قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

فيديو

الإصابات تتزايد .. وصول الموجة الرابعة من كورونا مصر واللقاح هو الحل

اكتشفنا سر الكركديه المصري فقررنا استيراده.. السفير الكوري وحديث من القلب.. فيديو

الحكومة تملك ولاتدير| نقيب الزراعيين: الحدائق مرت بفترات عصيبة وتحتاج إلي إعادة تطوير..فيديو

فيديو جراف.. حسناوات أوكرانيا داخل توابيت الرعب للتذكير بالموت

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

اﻟﻤﺰﻳﺪ