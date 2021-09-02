بسبب أفغانستان| وزير الدفاع البريطاني: أمريكا لم تعد قوة عظمى.. تفاصيل

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، اليوم الخميس، إن أمريكا لم تعد قوة عظمى، مشيرا إلي أن القوة العظمى غير المستعدة للالتزام بشيء ما قد لا تكون قوة عظمى.



ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، قال والاس "من الواضح أن بريطانيا ليست قوة عظمى، لكن القوة العظمى التي هي أيضا غير مستعدة للالتزام بشيء ما قد لا تكون على الأرجح قوة عظمى أيضا”، في إشارة إلي أمريكا، وذلك علي خلفية الانسحاب من أفغانستان.

مضيفا: "إنها بالتأكيد ليست قوة عالمية، إنها مجرد قوة كبيرة".

وقارن بن والاس بين تعامل وزارة الدفاع مع عملية الإخلاء من أفغانستان، ووزارة الخارجية، مشيرا إلى أن "وزارة الدفاع كانت مهتمه بعملها الخاص، وهو إجلاء مجموعة محددة من المترجمين الأفغان وعائلاتهم".

وزير الخارجية البريطاني، دومنيك راب، ذهب في إجازة، ولم يعد إلا بعد سقوط كابول في أيدي حركة طالبان بعد 10 أيام، وخلال ذلك الوقت كان والاس في بريطانيا، ونشر القوات البريطانية في مطار كابول.