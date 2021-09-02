حوار| شريف باسيلي : إنشاء 60 صومعة حقلية جديدة فى 14 محافظة.. إدخال التكنولوجيا في التشغيل يواكب التوجه نحو التحول الرقمي .. وخطوات جادة لتأمين مخزون الدولة من القمح

شريف باسيلي رئيس القابضة للصوامع والتخزين:

3.4 مليون طن السعة التخزينية للصوامع على مستوى الجمهورية

رقمنة صوامع القمح يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي

الدولة تتخذ عددا كبيرا من الخطوات لتأمين مخزونها من القمح

جارٍ إنشاء 60 صومعة حقلية جديدة فى 14 محافظة

أكد اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن رقمنة صوامع القمح وإدخال التكنولوجية الرقمية في عمليات التشغيل يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي لاسيما عند الحديث عن أحد أهم السلع الأساسية التي تمس احتياج المواطن وهو رغيف الخبز.

وكشف رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع في تصريحات لـ صدى البلد، خطة تطوير تداول الأقماح والغلال داخل الصوامع ، عن طريق تطوير وميكنة عمليات تشغيل الصوامع، بما يتناسب مع اتجاه الدولة لتحقيق أهداف التنمية 2030.

وأشار إلى أن تطوير البنية الأساسية للصوامع ورقمنتها يمكن وزارة التموين من الحساب الدقيق اللحظي بكميات القمح المحلي المورد وكذلك المستورد والوقوف على القدرات الاستيعابية لكل صومعة في أي محافظة بشكل لحظي.

البنية الأساسية للصوامع

وأشار إلى أن الدولة تتخذ عددا كبيرا من الخطوات لتأمين مخزونها من القمح، على رأسها التوسع فى إنشاء الصوامع بجميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى إنشاء حوالى 70 صومعة حتى الآن، وجارٍ إنشاء 60 صومعة حقلية جديدة فى 14 محافظة.

وأضاف رئيس القابضة للصوامع والتخزين أن القيمة التقديرية لتكلفة المشروع تصل إلى 190 مليون جنيه، فيما تبلغ السعة التخزينية لجميع الصوامع على مستوى الجمهورية 3.4 مليون طن للقمح المحلى والمستورد، وجميعها يعمل بتكنولوجيا عالية الدقة والجودة، وقريبة من مناطق زراعة القمح لتسهيل عملية التخزين وتقليل كميات الهدر.

وأوضح، أنه يتم استلام القمح المحلي من المزارعين فى أكثر من 450 نقطة تخزينية وأن الدولة تستهدف بين 4.6 لـ 4 ملايين طن، وذلك يعتبر رصيد كاف، لافتا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة فى الأيام الماضية ساهم فى نمو حبة القمح، وأن إنتاجية الفدان فى هذا العام ستكون مرتفعة عن العام الماضي، و السنوات السابقة.

وأشار إلى أن إنتاجية الفدان فى العام الماضي وصلت لـ 14 و 15 أردب، ولكن هذا العام ستصل لـ 20 و 25 أردب على حسب المنطقة، موضحا أن المزارع يحصل على حقة المالى بعد التوريد بـ 72 ساعة فقط.

توريد 3.6 مليون طن قمح محلي خلال موسم توريد 2021

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت انتهاء موسم توريد القمح المحلي 2021 من المزارعين لصالح الوزارة بتوريد 3 ملايين و600 ألف طن قمح محلي كأعلى كميات موردة خلال السنوات الـ10 الماضية، وتخصيص 150 ألف طن لمصانع المكرونة.

وأكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنيا أن موسم القمح هذا العام شهد زيادة في معدلات الإنتاج والتوريد حيث بلغت الكميات الموردة حتي الآن 368 الف طن مقابل 300 الف طن بزيادة قدرها 68 الف طن عن العام الماضي، مشيرا إلي أن الطفرة الإنتاجية تعود إلي زيادة المساحات المنزرعة حيث بلغت 300 الف فدان ، كما أن محافظة المنيا تعد ثاني أكبر محافظات الجمهورية بعد الشرقية في كميات القمح الموردة.

وكشف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال جولة تفقدية أجراها اليوم على الأسواق في المنيا بمشاركة رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن مديرية التموين لديها خطة لزيادة عدد الصوامع الحقلية الحديثة لتخزين السلع الاستراتيجية ، قائلا حيث أننا نمتلك 6 صوامع جديدة طاقة الواحدة منها 60 الف طن و مقسمة الي 12 خلية.