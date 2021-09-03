طبيب يوضح سبب تكون الخطوط السوداء في الأظافر

الأظافر من الأعضاء التي يظهر عليها الامراض بشكل واضح في جسم الإنسان، فإن ظهور ألوان غريبة في الأظافر قد تكون إشارة من الجسم لتنبيهك بوجود مشكلة و عليك حلها بسرعة .

وفقا لما نشرته صحيفة " ديلي ستار"، فإن طبيب يدعى " كاران راجان"،أوضح من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تيك توك، سبب ظهور الخطوط السوداء في الأظافر .



أوضح الطبيب من خلال مقطع الفيديو الذي نشره في 27 أغسطس الماضي من هذا العام، أن الأظافر أحيانا يظهر بها بقع بيضاء و في أغلب الأحيان تختفي دون علاج، إلا أن الخطوط السوداء أو البقع الداكنة قد تكون إشارة مزعجة تنذرك بالذهاب إلى الطبيب فورا للفحص .



أشار الطبيب إلى البقعة الداكنة تحت الجلد، قد تكون بداية ظهور سرطان الجلد و هو من أوضح العلامات لإكتشاف السرطان، و يعتبر سرطان الجلد من أخطر أنواع السرطان .



جديرب الذكر أن الطبيب أوضح أيضا خلال مقطع الفيديو أن من يعانون من تنقير الأظافر فإنها قد تكون علامة لإصاباتهم بإلتهابات المفاصل .



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