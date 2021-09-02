عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد الكيلاني حذرت أحمد فهمى فى أول مقابلة بـ هنا الزاهد.. فيديو

الكيلانى و هنا الزاهد
الكيلانى و هنا الزاهد

قام المخرج محمد الكيلاني، بـ مفاجأة الفنانة هنا الزاهد أثناء ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي، وقال الكيلاني:" انا جاي اشتكى هنا دى تعبتنى فى مسلسل حلو الدنيا سكر".


وقال الكيلاني، إنه صديق للعائلة من زمن طويل، مؤكدًا : " أنا أول واحد قولت لـ أحمد فهمى فى أول مقابلة له بـ هنا الزاهد لو نزلت يا فهمى مش هترجع ".


وتابع أنه تلقى اتصال من فهمى بعدها وأكد له أنه قام بـ قراءة الفاتحة.


ولفت إلى أنه حذر أحمد لكنه وقع فى حب هنا وتزوجا بحمد الله.

 

في سياق آخر، تحدثت الفنانة هنا الزاهد، عن علاقتها بزوجها النجم أحمد فهمي وكشفت أسرارا في حياتهما خلال برنامج "في البوكس".

 

وقالت هنا الزاهد: "أحمد بيتأخر جدا في ارتداء ملابسه قبل الخروج، وبياخد وقت أكتر مني".
 

وأضافت هنا الزاهد: اسم أحمد فهمي على تليفوني مر بمراحل، الأولى كانت أحمد فهمي، ثم أصبح أحمد فقط، ثم تطور الأمر وأصبح "بوبي"، ثم غيرت إلى my love ثم love .. وهو مسميني كتكت".

واختتمت هنا الزاهد: تشاجرت مع أحمد مرتين ؛ وعملت له بلوك ؛ أنا عصبية ومتسرعة في كثير من الأوقات".

وأكدت النجمة هنا الزاهد انفراد صدى البلد بشأن حقيقة حملها ونفت في تصريحات تلفزيونية حملها.

وقالت هنا الزاهد: "الناس افتكرت أني حامل، عندما شاهدوا صورتي في أحد الأفراح وكان وزني قد زاد 2 كيلو ، فتوقعوا أنني حامل".

وأضافت هنا الزاهد: "بصراحة عندهم حق ، شايفين بطني كدة ، فأكيد هيفتكروني حامل".

وكشفت الفنانة هنا الزاهد حقيقة حملها؛ بعد انتشار بعض الأخبار خلال الساعات الماضية حول هذا الأمر.

وقالت هنا الزاهد، لـ"صدى البلد": "أنا مش حامل.. أكيد لو حامل؛ مش هخبي، وهقول للناس، وهخليهم يفرحوا".

وأضافت هنا الزاهد: "وزني كان زائد 2 كيلو بس في الفستان؛ علشان كدة الناس افتكرتني حامل".
 


 

محمد الكيلاني هنا الزاهد منى الشاذلى حلو الدنيا سكر احمد فهمي

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي.. فريق اليد بطل كأس الكئوس الإفريقية .. حقيقة رحيل بانون وطاهر .. وسموحة يضم مهاجم الفريق

أهم الأخبار | قمة مصرية أردنية فلسطينية .. وقاعدة محمد نجيب تطلق النجم الساطع 2021

سائلة لـ دار الإفتاء: هل علي إثم في عدم زيارة حماتي؟ .. والشيخ: قلة ذوق

جنش يحسم الأمر بشأن الرحيل من الزمالك.. فيديو

بهاء الدين : لابد من إعادة الأثر التوزيعي لمبادرة حياة كريمة

البرلمان عن قانون السيارات المتروكة: الدولة تسعى لإعادة النسق الحضاري للشارع المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

السيارات تسبح في المياه.. انفجار ماسورة صرف بالتجمع يغرق الشوارع ..شاهد

حريق داخل محطة بنزين بـ إيتاي البارود

الأكبر من عامين.. بشرى سارة للأطفال المصابين بـ ضمور العضلات الشوكي

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

أسعار الذهب اليوم الخميس 2-9-2021

نقابة الممثلين بلبنان تنهي جدل دكتوراه محمد رمضان ببيان رسمي جديد

دخلنا الموجة الرابعة .. تاج الدين : يوجد أكثر من 100 متحور لكورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

السيسي لـ أبو مازن: مصر مستمرة في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أهمها غاز المتوسط| 4 قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

فيديو

حسن فلاشة وطرد فرقة «رضا».. نهاية سريعة لـ خناقة رضا البحراوي وحسن شاكوش "فيديو"

فيديوجراف.. أسهل زواج .. فتيات لبنانيات يرفعن شعار تزوجني بدون مهر

فيديو جراف.. احمد شوبير يكشف عن صفقات الزمالك ورحيل جنش وحارس جديد للأهلي

الإصابات تتزايد .. وصول الموجة الرابعة من كورونا مصر واللقاح هو الحل

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

اﻟﻤﺰﻳﺪ