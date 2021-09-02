محمد الكيلاني حذرت أحمد فهمى فى أول مقابلة بـ هنا الزاهد.. فيديو

قام المخرج محمد الكيلاني، بـ مفاجأة الفنانة هنا الزاهد أثناء ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي، وقال الكيلاني:" انا جاي اشتكى هنا دى تعبتنى فى مسلسل حلو الدنيا سكر".



وقال الكيلاني، إنه صديق للعائلة من زمن طويل، مؤكدًا : " أنا أول واحد قولت لـ أحمد فهمى فى أول مقابلة له بـ هنا الزاهد لو نزلت يا فهمى مش هترجع ".



وتابع أنه تلقى اتصال من فهمى بعدها وأكد له أنه قام بـ قراءة الفاتحة.



ولفت إلى أنه حذر أحمد لكنه وقع فى حب هنا وتزوجا بحمد الله.

في سياق آخر، تحدثت الفنانة هنا الزاهد، عن علاقتها بزوجها النجم أحمد فهمي وكشفت أسرارا في حياتهما خلال برنامج "في البوكس".

وقالت هنا الزاهد: "أحمد بيتأخر جدا في ارتداء ملابسه قبل الخروج، وبياخد وقت أكتر مني".



وأضافت هنا الزاهد: اسم أحمد فهمي على تليفوني مر بمراحل، الأولى كانت أحمد فهمي، ثم أصبح أحمد فقط، ثم تطور الأمر وأصبح "بوبي"، ثم غيرت إلى my love ثم love .. وهو مسميني كتكت".

واختتمت هنا الزاهد: تشاجرت مع أحمد مرتين ؛ وعملت له بلوك ؛ أنا عصبية ومتسرعة في كثير من الأوقات".

وأكدت النجمة هنا الزاهد انفراد صدى البلد بشأن حقيقة حملها ونفت في تصريحات تلفزيونية حملها.

وقالت هنا الزاهد: "الناس افتكرت أني حامل، عندما شاهدوا صورتي في أحد الأفراح وكان وزني قد زاد 2 كيلو ، فتوقعوا أنني حامل".

وأضافت هنا الزاهد: "بصراحة عندهم حق ، شايفين بطني كدة ، فأكيد هيفتكروني حامل".

وكشفت الفنانة هنا الزاهد حقيقة حملها؛ بعد انتشار بعض الأخبار خلال الساعات الماضية حول هذا الأمر.

وقالت هنا الزاهد، لـ"صدى البلد": "أنا مش حامل.. أكيد لو حامل؛ مش هخبي، وهقول للناس، وهخليهم يفرحوا".

وأضافت هنا الزاهد: "وزني كان زائد 2 كيلو بس في الفستان؛ علشان كدة الناس افتكرتني حامل".





