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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس اللبناني: لا استقرار دون حصر السلاح بيد الدولة

الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني
البهى عمرو

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن قرارنا السيادي بفصل مسارنا عن المسار الإيراني الأمريكي هو مشكلة البعض.


وأضاف الرئيس اللبناني، أن صيغة الاتفاق الإطاري لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، وأن الجيش وحده المسؤول عن حماية أمن البلاد.

وأوضح عون أن تطبيق الاتفاق الإطاري يصب في مصلحة لبنان، وأنه لا استقرار دون حصر السلاح بيد الدولة.

وأكد الرئيس اللبناني أن صيغة الاطار لا تشرّع بقاء الاحتلال الاسرائيلي في لبنان بل تنص على تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية.

وقال الرئيس عون خلال استقباله وفوداً من رابطة جامعات لبنان ونقابة أطباء لبنان والرهبانية اللبنانية المارونية: قرارنا السيادي بفصل مسارنا عن المسار الإيراني- الأمريكي هو مشكلة البعض الذي اعتاد على ان يكون تحت وصاية تتحكم بنا وتقرر عنا وتفاوض علينا.

وأضاف: نحن بلد ديمقراطي يحترم حرية الرأي ولكن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي الى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع.

وتابع: القوة ليست في القدرة على خوض الحرب او تأمين استمراريتها بل بشجاعة إنهائها من خلال التفاوض الذي هو معركة من دون إراقة دماء.

وختم: ما من أحد يشكك بدور الجيش وهو سوف يتحمل مسؤولياته كاملة في تحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.

الرئيس اللبناني جوزاف عون لبنان

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