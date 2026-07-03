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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عون : نحن بلد ديمقراطي يحترم حرية الرأي ولن نسمح بسقوط الحكومة في الشارع

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمود نوفل

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن صيغة الاطار لا تشرّع بقاء الاحتلال الاسرائيلي في لبنان بل تنص على تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية.


وقال الرئيس جوزاف عون استقبل وفوداً من رابطة جامعات لبنان ونقابة أطباء لبنان والرهبانية اللبنانية المارونية: قرارنا السيادي بفصل مسارنا عن المسار الإيراني-الأمريكي هو مشكلة البعض الذي إعتاد على ان يكون تحت وصاية تتحكم بنا وتقرر عنا وتفاوض علينا.


وأضاف : نحن بلد ديمقراطي يحترم حرية الرأي ولكن هناك خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي الى الفتنة او اسقاط الحكومة في الشارع.
 

وتابع :  القوة ليست في القدرة على خوض الحرب او تأمين إستمرايتها بل بشجاعة إنهائها من خلال التفاوض الذي هو معركة من دون إراقة دماء.
 

وختم: ما من احد يشكك بدور الجيش وهو سوف يتحمل مسؤولياته كاملة في تحقيق الامن والاستقرار في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.

لبنان الحكومة اللبنانية الرئيس اللبناني الجيش اللبناني الاحتلال الإسرائيلي

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