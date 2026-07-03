جيش الاحتلال ينفذ 4 غارات في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مواصلة قواته العمل في المنطقة الأمنية في لبنان لإزالة التهديدات على حد قوله.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له : سلاح الجو نفذ خلال الأسبوع الأخير 4 غارات في جنوب لبنان استهدفت مسلحين شكلوا تهديدا لنا.



وأضاف الجيش الإسرائيلي: قواتنا أغارت في الأسبوع الأخير على 3 مواقع لحزب الله عقب خروق لاتفاق وقف إطلاق النار.



ومنذ قليل ؛ إستهدف جيش الاحتلال بواسطة مسيرة النبطية الفوقا تزامنا مع تفجير جديد بكفرتبنيت بقضاء النبطية جنوب لبنان.

فيما ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنابل صوتية مجددا باتجاه صفد البطيخ جنوب لبنان.