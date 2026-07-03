عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وكالة الأنباء اللبنانية، قالت إن مسيرة إسرائيلية استهدفت آلية في قضاء صور جنوبي لبنان وأصابت شخصين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة أمس الخميس أثناء اشتباكات في جنوب لبنان.

وفي وقت لاحق ؛ زعم المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، القضاء على عنصر من حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، بعد خروجه من نفق في مرتفعات علي طاهر.



وأعلنت القوات الجوية الإسرائيلية، عن القضاء على عنصر من حزب الله خرج من أحد أنفاق البنية التحتية تحت الأرض في مرتفعات علي طاهر جنوب لبنان، ضمن المنطقة الأمنية التي تتمركز فيها قوات جيش الاحتلال، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت.



