تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الوكالة اللبنانية، قالت إن هناك تحليق مكثف لطيران مسير إسرائيلي في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مواصلة قواته العمل في المنطقة الأمنية في لبنان لإزالة التهديدات على حد قوله.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: سلاح الجو نفذ خلال الأسبوع الأخير 4 غارات في جنوب لبنان استهدفت مسلحين شكلوا تهديدا لنا.



وأضاف الجيش الإسرائيلي: قواتنا أغارت في الأسبوع الأخير على 3 مواقع لحزب الله عقب خروق لاتفاق وقف إطلاق النار.

واستهدف جيش الاحتلال بواسطة مسيرة النبطية الفوقا تزامنا مع تفجير جديد بكفرتبنيت بقضاء النبطية جنوب لبنان.

وألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنابل صوتية مجددا باتجاه صفد البطيخ جنوب لبنان.