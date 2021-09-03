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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأوراق المطلوبة وشروط السكن في المدن الجامعية بـ "عين شمس"

صدى البلد

يبحث الطلاب المتقدمون لجامعة عين شمس، عن الأوراق المطلوبة وشروط التقديم في المدن الجامعية قبل حلول العام الدراسي الجديد والمقرر بدئه في 22 سبتمبر بالجامعات المصرية، وفي هذه الفترة، يستعد الطلاب لحجز أماكن بالمدن الجامعية، كما تستعد الجامعات لتسكين المقبولين بالمدن. 

 

ومن المقرر أن تقبل جامعة عين شمس، نحو 5500 طالب وطالبة بينهم 2000 طالب بمدن البنين، و3500 طالبة تقريبا بمدن الطالبات ولكن بشروط وضعتها الجامعة ومنها:

- ألا يكون الطالب مقيد نظامي بأقسام الليسانس أو البكالوريوس.

- تقديم شهادة تفيد النجاح والتقدير والنسبة المئوية لمجموع درجات الطالب.

-ألا يكون صدر ضده عقوبة من إحدى العقوبات التأديبية والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

- استيفاء طلب الإقامة إلكترونيا وبعد إعلان نتيجة القبول يتم تقديم المستندات والإقرارات والتوقيعات ورقية بإدارة المدن.

-ألا تكون عليه مستحقات مالية للمدن الجامعية أو الكلية أو الجامعة .

- صورة من بطاقة الرقم القومي ( للطالب/ للطالبة).

-صورة من بطاقة الرقم القومي ( لولي الأمر).

- صورة من بطاقة الرقم القومي ( للضامن).

- اجتياز الكشف الطبي والتحاليل الطبية المطلوبة.

-إقرار من الضامن معتمد من جهة عمله بسداد المستحقات المالية عند الضرورة .

-عدد ( 16 ) صورة فوتوغرافية ( 4 × 6 ) .

 

شروط التقديم في المدن الجامعية

اشترطت الجامعة أن تكون الطالبة غير متزوجة ولم يسبق لها الزواج مع تقديم ما يُثبت.

وتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للطالبة وولى الأمر والضامن على أن يكون تاريخ إصدار هذه البطاقات من عام سابق.

يمكن قبولها بدون الضامن بشرط سداد 350 جنيها كبديل للضامن تسترد في حالة عدم وجود تلفيات.

واجتياز الكشف الطبي وإجراء التحاليل المطلوبة للإجراءات الاحترازية ومنها تحليل المخدرات، وتكون أولوية القبول للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

واشترطت الجامعة إجراء تحليل المخدرات للطالبات المقبولين 23 سبتمبر كشرط القبول، وكذلك للبنين في 30 سبتمبر، على أن يكون اجتياز تحليل المخدرات شرط أساسي للقبول بسكن المدن الجامعية.

جامعة عين شمس الأوراق المطلوبة شروط التقديم في المدن الجامعية حجز أماكن بالمدن الجامعية العام الدراسي الجديد

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