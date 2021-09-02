بالصور.. مدرسة دولية جديدة في العاصمة الإدارية .. التعليم توضح

علم موقع صدى البلد أن وزارة التربية والتعليم تستعد لـ فتح مدرسة رسمية دولية جديدة في العاصمة الادارية الجديدة ، وفي هذا الاطار قام الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم اليوم بزيارة مقر المدرسة لتفقدها قبل الافتتاح الرسمي لها.

وتسمى هذه المدرسة المقرر افتتاحها في العاصمة الادارية الجديدة : (مدرسة العاصمة الرسمية الدولية) ، وهي ضمن مشروع المدارس الرسمية الدولية ، حيث سيتم اصدار قرار رسمي بتشغيل المدرسة كمدرسة رسمية دولية بنظام (IG) .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صورا حية من داخل المدرسة الجديدة.

مدرسة العاصمة الرسمية الدولية

وتقع مدرسة العاصمة الرسمية الدولية بـ العاصمة الادارية الجديدة ، في مركز متوسط بالعاصمة الإدارية، وتستهدف خدمة طلاب مدن القاهرة الجديدة والشروق ومدينتي وبدر ، حيث تقع علي مسافة قريبة من هذه المناطق.

وتحتوي مدرسة العاصمة الرسمية الدولية على 56 فصلا تعليميا وحجرات أنشطة ومساحة أفنية كبيرة تتسع للعديد من الأنشطة بها.

مدرسة العاصمة الرسمية الدولية

وأكد نادر يونان رئيس مجلس إدارة مؤسسة أصحاب المدارس الدولية والمسئولة فنيا عن مشروع المدارس الرسمية الدولية ، ان المؤسسة سوف توفر وسائل مواصلات لنقل الطلاب الي مدن الشروق وبدر ومدينتي وتدريب المعلمين علي أحدث النظم للتعليم البريطاني .

وأكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم ، على اهتمام القيادة السياسية بمشروع المدارس الرسمية الدولية.

مدرسة العاصمة الرسمية الدولية

مدرسة العاصمة الرسمية الدولية

وقال حجازي: تم التوسع في هذا المشروع خلال السنوات القليلة الماضية ، وذلك لتقديم خدمة تعليمية متميزة ، مشيراً إلى أنه تم افتتاح (15) مدرسة رسمية دولية حتي الان.

مدرسة العاصمة الرسمية الدولية

مدرسة العاصمة الرسمية الدولية

مصروفات المدارس الرسمية الدولية

وعلى جانب آخر .. أعلنت المدارس الرسمية الدولية عن البدء في تحصيل القسط الاول من مصروفات المدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي الجديد 2021 /2022 ، وكذلك قيمة الكتب الدراسية من الخميس 2 سبتمبر 2021 حتى الخميس 30 سبتمبر 2021 .

ويتمثل القسط الاول من مصروفات المدارس الرسمية الدولية فيما يلي :

-fs2 :

10 آلاف جنيه مصروفات تعليم قسط اول + 300 جنيه الكتب ، بإجمالي 10 آلاف و 300 جنيه

Y1 :

10 آلاف جنيه مصروفات تعليم قسط اول + 2000 جنيه الكتب ، بإجمالي 12 ألف جنيه

Y2 :

10 آلاف جنيه مصروفات تعليم قسط اول + 2000 جنيه الكتب ، بإجمالي 12 ألف جنيه

Y3 :

10 آلاف جنيه مصروفات تعليم قسط اول + 2000 جنيه الكتب ، بإجمالي 12 ألف جنيه

وأوضحت المدارس الرسمية الدولية ، أنه سوف يتم تسوية قيمة الكتب الدراسية عند سداد القسم الثاني من المصروفات في 1 ديسمبر .2021

أما عن بيان القسط الثاني من مصروفات المدارس الرسمية الدولية فتتمثل في :

fs2 :

6050 جنيه

Y1 :

7100 جنيه

Y2:

8150 جنيه

Y3:

9200 جنيه

وتعد المدارس الرسمية الدولية، أحد المشروعات القومية الواعدة، والتي تتميز باحتفاظها بمناهج اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى المناهج الدولية، وهو تعليم دولي يطبق لأول مرة في بيئة محلية وبجودة عالية.

جدير بالذكر أن عدد المدارس الرسمية الحكومية الدولية أكثر من 11 مدرسة ، وتعمل المدارس الرسمية الدولية على تدريس المنهج بالنظام البريطاني ترتكز فلسفته على تقديم خدمة تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصري، وذلك بدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية.



وعلى جانب آخر .. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تستهدف حصول جميع العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعى في جميع أنحاء الجمهورية على لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا حتي يتسنى بدء الدراسة بالعام الدراسي المقبل حضوريًا بالمدارس.

وكانت قد عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك عبر شبكة الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة تلقى العاملين بالتعليم قبل الجامعى لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، والوقوف على النسب المحدثة والتي تشتمل على أعداد العاملين متلقي الجرعتين، والعاملين متلقي الجرعة الأولي، والمسجلين لتلقي الجرعات ومن لم يقم بالتسجيل حتى الآن.

أكد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين أن استكمال تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا على رأس قائمة اهتمام الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف عامًا دراسيًا جديدًا حضوريًا بالمدارس، وهذا يتوقف على نسب تلقي المعلمين للقاح، موضحًا إنه لن يُسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تلقي اللقاح سواء بالمدارس الحكومية أوالخاصة أو الدولية.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة النسب المحدثة لقاعدة بيانات العاملين سواء من متلقي الجرعتين، ومتلقي الجرعة الأولي، والمسجلين لتلقي الجرعات ، ومن لم يقم بالتسجيل.

وقدم الدكتور رضا حجازي الشكر للمديريات التعليمية التي أبدت سرعة في التحرك والاستجابة لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وحققت نسب عالية بالنسبة للعاملين الذين تلقوا الجرعتين، ومتلقي الجرعة الأولي، والمسجلين لتلقي الجرعات.

كما وجه نائب الوزير لشئون المعلمين مديري المديريات التعليمية بمتابعة الإدارات التعليمية ذات النسب المنخفضة في التسجيل لتلقي اللقاح، واتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية نحو الإسراع في التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع أعضاء فريق التطوير التكنولوجي، وتذليل جميع المعوقات لإنجاز هذا العمل؛ لسرعة موافاة الوزارة بتقرير يوضح الموقف النهائي والنسب المئوية الجديدة لتلقي اللقاح في موعد غايته الأحد الموافق 29 أغسطس الجاري.