كيف يسبب انسداد قناة فالوب العقم عند النساء؟

يمكن أن يكون هناك العديد من أسباب العقم عند النساء ، ومن بينها انسداد قناة فالوب. يقول الدكتور براشي بينارا ، من Birla Fertility and IVF ، إنه أحد أكثر الأسباب شيوعًا لعقم النساء "لقد لوحظ أنه في حوالي 20-30 في المائة من الحالات ، يكون سبب عقم الإناث بسبب انسداد البوق."

وفقًا للطبيب ، إنها حالة يتم فيها انسداد إحدى قناتي فالوب أو كليهما أو تندبهما مما يؤدي إلى تضييقهما.

تربط قناتا فالوب المبيضين بالرحم. هذه الأنابيب العضلية مبطنة بهياكل دقيقة تشبه الشعر تساعد البويضات على الانتقال من المبيض إلى الرحم (الرحم) وتساعد الحيوانات المنوية أيضًا على الانتقال من الرحم. يحدث الإخصاب عادة في قناة فالوب وبعد ذلك تتحرك البويضة المخصبة نحو الرحم للزرع. وتوضح أن الانسداد يمنع الحيوانات المنوية من السباحة نحو البويضات وتنتقل البويضات المخصبة نحو الرحم.

مرض التهاب الحوض: وهو عدوى تحدث في منطقة الحوض وتؤدي إلى تندب أو استسقاء البوق.

2. الانتباذ البطاني الرحمي: في هذه الحالة ، تبدأ أنسجة بطانة الرحم التي توجد بشكل عام في الجزء الخارجي من الأعضاء الأخرى ، في التراكم داخل قناتي فالوب.

الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي: يمكن للأمراض المنقولة جنسياً مثل الكلاميديا ​​والسيلان أن تندب قناة فالوب مما يؤدي إلى مرض التهاب الحوض.

4. جراحة البطن: أي تاريخ سابق من الجراحة ، خاصة على قناة فالوب يمكن أن يسبب التصاقات في الحوض. بصرف النظر عن ذلك ، يمكن أن يتسبب ملحق انفجار سابق في انسداد.

5. Hydrosalpinx: وهي حالة تسبب التورم وتراكم السوائل في نهاية قناة فالوب.

6. الحمل خارج الرحم: أي تاريخ سابق للحمل خارج الرحم (الجنين يتطور في قناة فالوب) يمكن أن يسبب ندبات.

7. الأورام الليفية: يمكن أن تسبب هذه الأورام انسدادًا في قناة فالوب حيث تلتصق بالرحم.

طرق العلاج

من الممكن إدارته والوقاية منه من خلال خيارات نمط الحياة والعادات الغذائية. في معظم الحالات ، يكون سبب انسداد قناتي فالوب هو التهابات الحوض التي تنتج في الغالب عن الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي والسل. يوصى بإجراء فحوصات منتظمة للأمراض المنقولة جنسياً ، كما يقول الطبيب.

هناك طرق طبية لعلاج هذه الحالة:

- العمليات الجراحية: حسب الحالة ، هناك العديد من العمليات الجراحية المتاحة لفتح قناة فالوب ، وإصلاح الأنابيب التي تضررت بسبب الحمل خارج الرحم أو العدوى. الجراحة بالمنظار هي أحد هذه الخيارات.

- الإخصاب في المختبر: إنه أحد أكثر أشكال المساعدة على الإنجاب فعالية ويمكن أن يكون منقذًا للآباء والأمهات. أيضًا ، إذا لم تنجح جراحة الإصلاح ، يمكن للنساء المصابات بانسداد الأنابيب الحمل من خلال التلقيح الاصطناعي.