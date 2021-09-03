عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف يسبب انسداد قناة فالوب العقم عند النساء؟

صدى البلد

يمكن أن يكون هناك العديد من أسباب العقم عند النساء ، ومن بينها انسداد قناة فالوب. يقول الدكتور براشي بينارا ، من Birla Fertility and IVF ، إنه أحد أكثر الأسباب شيوعًا  لعقم النساء "لقد لوحظ أنه في حوالي 20-30 في المائة من الحالات ، يكون سبب عقم الإناث بسبب انسداد البوق."

 

وفقًا للطبيب ، إنها حالة يتم فيها انسداد إحدى قناتي فالوب أو كليهما أو تندبهما مما يؤدي إلى تضييقهما.

 

تربط قناتا فالوب المبيضين بالرحم. هذه الأنابيب العضلية مبطنة بهياكل دقيقة تشبه الشعر تساعد البويضات على الانتقال من المبيض إلى الرحم (الرحم) وتساعد الحيوانات المنوية أيضًا على الانتقال من الرحم. يحدث الإخصاب عادة في قناة فالوب وبعد ذلك تتحرك البويضة المخصبة نحو الرحم للزرع. وتوضح أن الانسداد يمنع الحيوانات المنوية من السباحة نحو البويضات وتنتقل البويضات المخصبة نحو الرحم.

مرض التهاب الحوض: وهو عدوى تحدث في منطقة الحوض وتؤدي إلى تندب أو استسقاء البوق.

2. الانتباذ البطاني الرحمي: في هذه الحالة ، تبدأ أنسجة بطانة الرحم التي توجد بشكل عام في الجزء الخارجي من الأعضاء الأخرى ، في التراكم داخل قناتي فالوب.

 

الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي: يمكن للأمراض المنقولة جنسياً مثل الكلاميديا ​​والسيلان أن تندب قناة فالوب مما يؤدي إلى مرض التهاب الحوض.

4. جراحة البطن: أي تاريخ سابق من الجراحة ، خاصة على قناة فالوب يمكن أن يسبب التصاقات في الحوض. بصرف النظر عن ذلك ، يمكن أن يتسبب ملحق انفجار سابق في انسداد.

5. Hydrosalpinx: وهي حالة تسبب التورم وتراكم السوائل في نهاية قناة فالوب.

6. الحمل خارج الرحم: أي تاريخ سابق للحمل خارج الرحم (الجنين يتطور في قناة فالوب) يمكن أن يسبب ندبات.

7. الأورام الليفية: يمكن أن تسبب هذه الأورام انسدادًا في قناة فالوب حيث تلتصق بالرحم.

 

طرق العلاج 

من الممكن إدارته والوقاية منه من خلال خيارات نمط الحياة والعادات الغذائية. في معظم الحالات ، يكون سبب انسداد قناتي فالوب هو التهابات الحوض التي تنتج في الغالب عن الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي والسل. يوصى بإجراء فحوصات منتظمة للأمراض المنقولة جنسياً ، كما يقول الطبيب.

هناك طرق طبية لعلاج هذه الحالة:

- العمليات الجراحية: حسب الحالة ، هناك العديد من العمليات الجراحية المتاحة لفتح قناة فالوب ، وإصلاح الأنابيب التي تضررت بسبب الحمل خارج الرحم أو العدوى. الجراحة بالمنظار هي أحد هذه الخيارات.

- الإخصاب في المختبر: إنه أحد أكثر أشكال المساعدة على الإنجاب فعالية ويمكن أن يكون منقذًا للآباء والأمهات. أيضًا ، إذا لم تنجح جراحة الإصلاح ، يمكن للنساء المصابات بانسداد الأنابيب الحمل من خلال التلقيح الاصطناعي.

الحمل المبيض العقم بطانة الرحم الانتباذ البطاني الرحمي

ترشيحاتنا

أوفر برايس لـ شيري تيجو 7 موديل 2022.. تفاصيل جديدة

احذر أن تتساوى مع إبليس .. فعل يجعلك من الشياطين

تسريبات تكشف عن هاتف ريلمي المرتقب Realme V21 5G

سلمى علي تتأهل لربع نهائي البارا تايكوندو في بارلمبياد طوكيو

البيت الأبيض: المحادثات الروسية الأمريكية حول الأمن السيبراني مستمرة

ليبيا .. اشتباكات عنيفة وتعزيزات عسكرية.. ماذا يحدث في طرابلس؟ فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

السيارات تسبح في المياه.. انفجار ماسورة صرف بالتجمع الأول يغرق الشوارع .. شاهد

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

نقابة الممثلين بلبنان تنهي جدل دكتوراه محمد رمضان ببيان رسمي جديد

أسعار الذهب اليوم الخميس 2-9-2021

شاهد.. سيارات تسبح فى مياه الصرف الصحي بالتجمع .. ومصدر يكشف السبب

حريق داخل محطة بنزين بـ إيتاي البارود

أبرزهم جنش .. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

السيسي لـ أبو مازن: مصر مستمرة في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أهمها غاز المتوسط| 4 قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

فيديو

دمار شامل.. إعصار وفيضان يضرب الولايات المتحدة الأمريكية

حسن فلاشة وطرد فرقة «رضا».. نهاية سريعة لـ خناقة رضا البحراوي وحسن شاكوش "فيديو"

فيديوجراف.. أسهل زواج .. فتيات لبنانيات يرفعن شعار تزوجني بدون مهر

فيديو جراف.. احمد شوبير يكشف عن صفقات الزمالك ورحيل جنش وحارس جديد للأهلي

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

اﻟﻤﺰﻳﺪ