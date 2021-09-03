ماعندكوش عرايس لبناتي.. والدة هنا الزاهد تفاجئ منى الشاذلى

قالت والدة الفنانة هنا الزاهد، أنها كانت تبحث لـ بناتها على عرايس، قائلة :" كنت قبل فرح هنا الزاهد بدور لهم على عريس .. وكنت بقول لـ أصدقائي ماعندكوش عرايس لبناتي".

بكت والدة الفنانة هنا الزاهد مدام شيرين، خلال حديثها مع الإعلامية منى الشاذلي، واسترجاع لحظات فرح نجلتها هنا الزاهد، قائلة :" بكيت فى فرح هنا عشان مكنت متوقعه انهم هيسبوني".



وأضافت والدة هنا الزاهد، خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها تظهر لـ أول على التلفزيون، مؤكدة أنه سعيدة بالظهور مع منى الشاذلي.



ولفتت والدة هنا الزاهد، إلى أن نجلتها هنا وجهت رسائل كثيرة لها منها :" مكنش زى بكيزة و أتكلم كتير".



وأشارت إلى أن عمرها 54 عامًا، ولا تتأثر بالعمر.