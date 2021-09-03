الشاعر الغنائي تامر حسين: الأغاني السريعة المبهجة صعبة جدا ونادرة.. فيديو

قال الشاعر الغنائي تامر حسين، إن الأغاني السريعة المبهجة صعبة جدا، لافتا: "صناعة الأغنية السريعة المبهجة صعبة شويه".

وأضاف "حسين"، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي"،: "الأغاني الحلوة اللي ممكن تنزل في الصيف بتكون محدودة ومعدودة"، لافتا: "صعب نعمل أغاني مبهجة، وصناعتها صعبة لأنه يصعب تصديقها، ويجب أن تكون صادقة".

4 سبتمبر .. محمد حماقى يحيى حفلا غنائيا بالساحل الشمالى

يحيى الفنان محمد حماقى حفلا غنائيا ٤سبتمبر المقبل بـ GHAZALA BAY بالساحل الشمالى.

وكان حماقي، قد طرح مؤخرًا عددا من أغاني البومه الجديد “يا فاتني”، وكان من ضمن الأغاني التي طرحها “زيها مين”، و"لو هتسيب"، و"تك"، و"طالع موضة".

أغنية “طالع موضة” كلمات: تامر حسين ألحان: تامر علي توزيع وميكساچ: أحمد إبراهيم ديچيتال ماستر: طارق مدكور فواصل موسيقية: أحمد إبراهيم جيتار: شريف فهمي



تقول كلمات الأغنية: “تيجي سيرتها قلبي يدق، أديني قلت كلمة حق دي حبيبة قلبي ديا .. وماله ما تتدلع عليا لو أنا منها يعني أتغر، ياما عليا عدّى ومَر ومشفتش أحلى منها .. عيونها الحلوة مميزينها .. ده جمالها طالع موضة .. براءتها مش موجودة .. ماعرفش جايبة الجمال ده منين .. وفي الرقة مش هتلاقي اتنين .. تيجي سيرتها قلبي يدق أديني قلت كلمة حق دي حبيبة قلبي ديا .. وماله ما تتدلع عليا”.

