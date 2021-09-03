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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"قناة السويس قديما وحديثا" احتفالية بثقافة البحر الأحمر

صدى البلد

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة احتفالاتها بذكرى قناة السويس الجديدة بفرع ثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس، حيث نظم بيت ثقافة القصير احتفالية بهذه المناسبة بدأت بمحاضرة بعنوان "قناة السويس قديما وحديثا" ألقاها د. ياسرخليل، موضحا ان فكرة شق قناة السويس ترجع إلى الحملة الفرنسية، حينما قام نابليون بونابرت بنية شق القناة ولكنه حاول كثيرا ولم ينجح، مما جعله يشعر باليأس ويستسلم، ولكن بعد ذلك عاد المهندس الفرنسي ديلسبس وطرح الفكرة مرة أخرى على خديوى مصر، وتم حفر القناة وأصبحت مشروع عالمي، أعقبها عرض فني لفرقة القصير للفنون التلقائية، قدمت خلاله الفرقة الأغانى التراثية والرقصات التراثية المختلفة، بالإضافة إلى يوم مفتوح للأطفال وألعاب لتقوية الذاكرة وألعاب تعليمية وقراءة حرة، وقامت مسئولة النشاط برسم الأيدى والكف وعمل اختبارات ذكاء.

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أعدت مكتبة الخالدين بسفاجا محاضرة بعنوان "المواطنة والانتماء"، وتحدث محمد سعد، شاعر ومحاضر مركزي عن مفهوم الوطن والمواطنة والإنتماء كقيمة منغرسة في وجدان كل انسان، بجانب محاضرة بعنوان "بحور الشعر العربي" قدمها محمد سعيد وقام من خلالها بعرض أنواع بحور الشعر وعلم العروض ومؤسسه الخليل بن أحمد الفراهيدي، موضحا ان الشعر سبق اكتشاف بحور الشعر.

 

كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان "دور الأسرة فى التوعية من المخدرات"، حاضرها رمضان حسين، منوها أن الأب والأم هما قدوة لأبنائهما، حتى لو لم يفعلوا ذلك عمدا، فمن خلال تحليهما بالخلق والتدين السليم، يحفظون أبناءهم من السلوك المنحرف ومن تعاطي المخدرات، إلى جانب محاضرة بعنوان "وسائل ترشيد استهلاك المياة".

 وتحدث كمال بكير قائلا: أن من أهم الأماكن التي يتم فيها استهلاك المياه بشكل متزايد هو المنزل، إذ يتم فيه استخدام المياه لمختلف النشاطات اليومية من غسيل وطهي وما إلى ذلك، ويمكن ببضع خطوات صغيرة أن تقلل السيدة من هدر المياه التي هي من نعمه سبحانه، والواجب بنا أن نشكر الله على نعمه ونحافظ عليها.

قناة السويس البحر الأحمر قصور الثقافة الشعر العربي إقليم جنوب الصعيد السويس الجديد الأغانى التراثية

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