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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حقيقة حمل مغني الراب الأمريكي ليل ناز إكس

مغني الراب الأمريكي
مغني الراب الأمريكي ليل ناز

انتشرت خلال الساعات الماضية عدد من الصور لمغني الراب الأمريكي ليل ناز إكس الذي يبلغ من العمر 22 عاما، أثارت جدلا كبيرا بعد تداول أخبار عن حمله. 

حقيقة حمل ليل ناز 

وكشف موقع  بيبول، عن حقيقة الصور المتداولة للمغني ليل ناز وهو يظهر مثل السيدة الحامل في جلسة تصوير خاصة للمجلة الشهيرة. 

الحقيقة أن صور ليل ناز حاملا هي مجرد حملة دعائية لألبومه المقبل Montero المقرر طرحه يوم 17 سبتمبر الجاري، ووصفه بأنه "البيبي الخاص به". 

ليل ناز حاملا 

نشرت هذه الصور احتفالا بقرب طرح ألبوم ليل ناز الجديد، الذي اعتاد إثارة الجدل خلال الفترة الماضية بإطلالاته في الحفلات الموسيقية وتصرفاته غير الاعتيادية أمام الكاميرات كان آخرها تقبيل أحد أعضاء فرقته على المسرح. 

فكرة تصوير ليل ناز "حاملا" كانت مجرد مزحة في البداية بينه وبين مصمم الأزياء الخاص به، حينما أخبره بأن طفله جاهز للولادة وكان يقصد ألبومه المقبل، فقررا أن يعتمدا هذه الفكرة في جلسة التصوير. 

ووصف ليل ناز فكرة تصويره مثل الحامل "رائعة"، خاصة أنه يعتبر نفسه بمثابة الأب والأم لألبومه المرتقب بحسب وصفه في حواره مع مجلة بيبول. 

انتهى ليل ناز من ألبومه الجديد خلال العام الماضي مستغلا حالة الإغلاق التي شهدها العالم بسبب جائحة كورونا، وقال في تغريدة له على تويتر إن الموسيقى التي عمل عليها كانت بمثابة علاجا للمرحلة، وتعلم أن يثق بنفسه. 

وعبر ليل ناز عن أمنياته بأن يصل هذا الألبوم إلى كل ركن في العام، مشيرا إلى أن لديه آمال وأحلام كبيرة بالنسبة لموسيقاه الجديدة. 

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