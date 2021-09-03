هنا الزاهد ووالدتها يبكيان على الهواء ويحكيان تفاصيل مؤثرة فى حياتهم

حلت الفنان هنا الزاهد ضيفة على برنامج “ معكم” المذاع على قناى سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، وتحدثت هنا عن حبها لـ زوجها الفنان أحمد فهمي، و قيامها ببطولة عمل فنى و دور زوجها فى مساندتها، كما تحدثت عن لحظات مؤثرة فى حياتها بداية من إصابتها بفيروس كورونا أثناء تصوير مسلسل حلوة الدنيا سكر، و إصابة والدتها بالمرض الخبيث وبكائها على الهواء.

مفاجأة.. هنا الزاهد تعلن عن عمرها الحقيقي



قالت الفنانة هنا الزاهد، إنها كانت بطلة مسلسل “حلوة الدنيا سكر”، موضحة أن كثيرين لم يتوقعوا تفوقها وقيامها بدور البطولة كونها صغيرة فى السن.

وأضافت الفنانة هنا الزاهد، خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن عمرها الحالى 27 عامًا، وكانت بطلة المسلسل وهى فى عمر الـ 26.



ولفتت هنا الزاهد، إلى أنها سعيدة بالأعمال التى قدمتها، وعرضت منى الشاذلى لقطات من العمل على الهواء وردت هنا :" مش بحب أشوف نفسي".



"الجمهور مش عارف" .. هنا الزاهد تبكي على الهواء



بكت الفنانة هنا الزاهد، خلال حديثها عن والدتها، وإصابتها بـ “المرض الخبيث”، وقالت هنا “كنت بصور عمل فني، وأختي اتصلت بي وقالت لى ماما تعبانة ومصابة بـ”مرض الخبيث".

وأضافت الفنانة هنا الزاهد، خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن والدتها كانت ترفض إجراء العملية، لكن بعد حديث معها، وافقت وقامت بعمل العملية.

ولفتت هنا الزاهد، إلى أن الجمهور يشاهد الفنان وهو يضحك فقط، ولكن لا يعلم كم المشكلات، والضغوط الداخلية.

والدة هنا الزاهد تبكي على الهواء.. فيديو

بكت والدة الفنانة هنا الزاهد “مدام شيرين”، خلال حديثها مع الإعلامية منى الشاذلي، واسترجاع لحظات فرح ابنتها هنا، قائلة :" بكيت فى فرح هنا عشان ماكنتش متوقعة انهم هيسبوني".



وأضافت والدة هنا الزاهد، خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها تظهر لأول على التليفزيون، مؤكدة أنها سعيدة بالظهور مع منى الشاذلي.

جوزك هيضرني.. شاهد ماذا حدث بين هنا الزاهد ومحمد الكيلاني على الهواء

جسدت الفنانة هنا الزاهد، دور سيدة تريد قضاء مصلحة، من إحدى الهيئات، وأن الفنان والمخرج محمد الكيلاني هو الموظف.



وقالت هنا :" والنبي يا باشا عايز أخلص الورقة دي .. ليرد الكيلاني لازم تطلعي الدور الثالث.. فترد هنا بشكل تلقائى .. أطلع مطلعش ليه.. يلا يا باشا وحياة عيالك و الغمازات دي وقامت هنا بالغناء له ".



ودخل المخرج محمد الكيلاني، و الفنانة هنا الزاهد أثناء ظهورهما مع الإعلامية منى الشاذلي، فى حالة ضحك شديد.

محمد الكيلاني حذرت أحمد فهمى فى أول مقابلة بـ هنا الزاهد.. فيديو



قام المخرج محمد الكيلاني، بـ مفاجأة الفنانة هنا الزاهد أثناء ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي، وقال الكيلاني:" انا جاي اشتكى هنا دى تعبتنى فى مسلسل حلو الدنيا سكر".



وقال الكيلاني، إنه صديق للعائلة من زمن طويل، مؤكدًا : " أنا أول واحد قولت لـ أحمد فهمى فى أول مقابلة له بـ هنا الزاهد لو نزلت يا فهمى مش هترجع ".

ابعدي عني .. "هنا الزاهد" تكشف رد فعل زوجها بعد إصابتها بكورونا

قالت الفنانة هنا الزاهد، إن زوجها الفنان أحمد فهمى كان له موقف غريب معها بعد إصابتها بفيروس كورونا، قائلة : " لما جالى كورونا قالى أبعدي عنى.. وسابنى أروح عن ماما".



وأضافت الفنانة هنا الزاهد، خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها كانت تتمنى وقوف زوجها معها، معلقة : " لو كان جاله كورونا كنت هفضل معاه و مش هسيبه".



ولفتت هنا الزاهد، إلى أن إصابتها بكورونا كان فى مسلسل حلوة الدنيا سكر.

جميل أوي.. هنا الزاهد تتغزل في زوجها على الهواء

قالت الفنانة هنا الزاهد، إن زوجها الفنان أحمد فهمى، له مواقف كثيرة جميلة معها، مؤكدة: "أحمد جميل".



وأضافت الفنانة هنا الزاهد، خلال حوارها ببرنامج "معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن زوجها استحملها لمدة 8 أشهر لحين الانتهاء من مسلسل حلوة الدنيا سكر، أول مسلسل من بطولتها.



ولفتت هنا الزاهد، إلى أن زوجها طلب منها الظهور معها فى أحد المشاهد فى المسلسل، وبالفعل ظهر معها.



أول مشهد رومانسي يجمع هنا الزاهد وأحمد فهمي

عرضت الإعلامية منى الشاذلى، مقطع فيديو لـ أول مشهد رومانسي يجمع هنا الزاهد وأحمد فهمي، وذلك فى مسلسل حلوة الدنيا سكر.

قالت الفنانة هنا الزاهد، إن زوجها الفنان أحمد فهمى، له مواقف كثيرة جميلة معها، مؤكدة “أحمد جميل”.



وأضافت الزاهد، خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن زوجها استحملها لمدة 8 أشهر لحين الانتهاء من مسلسل حلوة الدنيا سكر، أول مسلسل من بطولتها.



ولفتت إلى أن أحمد فهمي طلب منها الظهور معها فى أحد المشاهد فى المسلسل، و بالفعل ظهر معها.



وتابعت : ظهر معي فى مشهد أخير بـ مسلسل حلوة الدنيا سكر.

يارب امسك لساني .. "هنا الزاهد" مع منى الشاذلي

قال الفنانة هنا الزاهد، إنها قبل دخولها الحلقة مع الإعلامية منى الشاذلي، وهى تقول : " يارب امسك لساني .. عشان معمل مشكلات.. لما بقعد على أى كرسي بقول أى حاجة".



وأضافت الفنانة هنا الزاهد، خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن عائلتها بالكامل تتحدث بشكل تلقائي.



ولفتت هنا الزاهد، إلى أنها سعيد بـ أعمالها بالكامل، مؤكدة أن قيامها ببطولة حلوة الدنيا سكر، كان من حظها الجميل.

بتحبي الرقص؟ .. رد جريء من هنا الزاهد

قالت الفنانة هنا الزاهد، إنها تحب الرقص، مؤكدة أنها ذهبت لأحد الأماكن كى تتعلم الرقص، مؤكدة :" مكنتش بعرف أرقص أوى بس اتعلمت".



وأضافت الزاهد، خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها قامت بنشر مجموعة من الفيديوهات التى ظهرت فيها وهى ترقص، وتتعلم الرقص فى البيت.

وتابعت : " احتليت صالة البيت وكنت برقص فيه".

عضها قرد.. غرائب وطرائف هنا الزاهد



قالت الإعلامية منى الشاذلي، إن الفنانة هنا الزاهد، لها غرائب وطرائف، وأنه أثناء تعارفها على الحيوانات عضها قرد.

وأضافت منى الشاذلى، في برنامج معكم على قناة سي بي سي، أن هنا قامت بعمل بطولة مسلسل فى عمر صغير، رغم الانتقادات الكثيرة لها.

وأكدت منى الشاذلى أن هنا حاضرة بشكل مستمر على السوشيال ميديا، وعرضت فيديو به مواقف غريبة لـ هنا.

