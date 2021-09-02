والدة هنا الزاهد تبكي على الهواء.. فيديو

بكت والدة الفنانة هنا الزاهد “مدام شيرين”، خلال حديثها مع الإعلامية منى الشاذلي، واسترجاع لحظات فرح ابنتها هنا، قائلة :" بكيت فى فرح هنا عشان ماكنتش متوقعة انهم هيسبوني".



وأضافت والدة هنا الزاهد، خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها تظهر لأول على التليفزيون، مؤكدة أنها سعيدة بالظهور مع منى الشاذلي.



ولفتت إلى أن ابنتها هنا وجهت رسائل كثيرة لها، منها :" مكنش زي بكيزة و أتكلم كتير".



وأشارت إلى أن عمرها 54 عامًا، وهي لا تتأثر بالعمر.

"الجمهور مش عارف" .. هنا الزاهد تبكي على الهواء

بكت الفنانة هنا الزاهد، خلال حديثها عن والدتها، وإصابتها بـ “المرض الخبيث”، وقالت هنا “كنت بصور عمل فني، وأختي اتصلت بي وقالت لى ماما تعبانة ومصابة بـ”المرض الخبيث".

وأضافت هنا الزاهد، خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن والدتها كانت ترفض إجراء العملية، لكن بعد حديث معها، وافقت وأجرت العملية.

ولفتت إلى أن الجمهور يشاهد الفنان وهو يضحك فقط، ولكن لا يعلم كم المشكلات، والضغوط الداخلية التي يتعرض لها.



