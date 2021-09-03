ليبيا .. اشتباكات عنيفة وتعزيزات عسكرية.. ماذا يحدث في طرابلس؟ فيديو

أفادت وسائل إعلام محلية في ليبيا اليوم الجمعةن بوقوع اشتباكات مسلحة عنيفة بين "قوة دعم الاستقرار" التابعة للمجلس الرئاسي الليبي و"فرقة 444" التابعة لرئاسة الأركان بمنطقة صلاح الدين في طرابلس العاصمة.

وذكرت صحيفة "المرصد" الليبية أنه قد سُمع دوي إطلاق نار وانفجارات بمحيط مقر المنطقة العسكرية في طرابلس بمعسكر التكبالي بمنطقة صلاح الدين.

ونشرت الصحيفة الليبية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" مقطع فيديو، قالت فيه غن الأنباء الأولية تشير إلى أن الاشتباكات العنيفة وقعت بين المجموعتين.

وأضافت "المرصد" نقلاً عن مصادر طبية: "استنفار الطواقم الطبية في المركز الطبي والخضراء بعد وصول عدد من الجرحى جراء الاشتباكات المحتدمة بصلاح الدين في طرابلس العاصمة".

من جانب آخر، ذكرت قناة "العربية" أن تعزيزات عسكرية تتحرك نحو معسكر التكبالي بمنطقة صلاح الدين في طرابلس الليبية.

وكان 42 عضوًا من مجلس النواب الليبي طالبوا، أمس الخميس، في بيان مشترك موجه إلى رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، والنائب العام، ووزير الداخلية بالتحقيق في هجوم مسلح على هيئة الرقابة الإدارية في العاصمة طرابلس.

يُذكر أن هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس تعرضت يوم الثلاثاء الماضي، إلى هجوم مسلح من مليشيا موالية لوكيل الهيئة سعيد ضو، وحاول المهاجمون اقتحام مقر الهيئة لطرد رئيسها سليمان محمد الشنطي، قبل تدخل المجموعة المسلحة المكلّفة بتأمين المقر، ما أسفر عن سقوط جرحى.