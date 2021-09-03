توشكى للفنون التلقائية في عروض صيف بلدنا بدمياط الجديدة

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم فعاليات "صيف بلدنا" التي تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي بمصايف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

واستمتع جمهور المسرح الروماني بدمياط الجديدة، بعرض لفرقة توشكى التلقائية للفنون الشعبية، وشاركت الفرقة بفقرات فنية تراثية متنوعة بتدريب الفنان محمد شريف، لتكون ليلة حافلة تحكى عن صورة توشكى مع "الصياد، الغزل النوبى، الفرح النوبى، الأمل"، كما شارك فنانى الفرقة الجماهير بالعروض والأغانى الشعبية النوبية التى أضفت روح الحماس والبهجة على وجوه الأطفال والشباب.