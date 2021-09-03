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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

العسومي: البرلمان العربي يثمن جهود قادة الدول الثلاث لتحقيق المصالحة الفلسطينية

صدى البلد

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أن البرلمان العربي يُثمِن عالياً مخرجات القمة الثلاثية التي جمعت بين الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، و العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، و الرئيس محمود عباس أبومازن رئيس دولة فلسطين، والتي عقدت بقصر الاتحادية بجمهورية مصر العربية.

 

وأضاف "العسومي" أن البرلمان العربي يشيد بمضامين البيان الختامي الصادر عن القمة، والذي أكد على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية العربية الأولى، ودعم الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها مدينة القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة، ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بها، مع التأكيد  أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس ودورها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

 

وأعرب "العسومي" عن تقدير البرلمان العربي الكامل لكافة الجهود المخلصة التي يبذلها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، من أجل نصرة القضية الفلسطينية، والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل الذي يعد المدخل الرئيسي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

وأكد "العسومي" على أن البرلمان العربي يضم صوته إلى صوت قادة الدول الثلاث بشأن أهمية العمل على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وضرورة تجاوب جميع الأطراف الفلسطينية مع الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية في هذا الملف إعلاءً للمصلحة العليا للشعب الفلسطيني، وكذلك دعوة المجتمع الدولي إلى دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتوفير الدعم المالي الذي يمكنها من تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين.
 

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