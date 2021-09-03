إنقاذ محلات الموسكي من كارثة بعد احتراق محل لعب أطفال

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق شب داخل محل بالموسكي.

وتلقت عمليات إطفاء القاهرة، بلاغا بنشوب حريق في محل ألعاب أطفال بدائرة الموسكي .

على الفور تم توجيه 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة أن النيران التهمت محتويات المحل بالكامل نتيجة سرعه انتشال ألسنة اللهب لوجود كميات كبيرة من البلاستيك، مما تسبب في إحداث حالة من الفزع لدى الأهالي وأصحاب المحلات نتيجة تصاعد أعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة.

وتمكنت القوات من إنقاذ المحلات المجاورة من كارثة امتداد النيران إليها، وتم إخماد النيران بالمحل محل البلاغ دون إصابات.

تم تحرير محضر وجار إخطار النيابة العامة للتحقيق.