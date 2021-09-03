شاهد| جهود مضنية لشفط مياه الصرف بالتجمع.. وانتشال السيارات الغارقة

تبذل الأجهزة المعنية بمحافظة القاهرة بالتعاون مع شركة الصرف الصحي جهودا كبيرة لشفط مياه الصرف الصحي التي أغرقت شوارع عديدة بالتجمع الأول.

وعلم صدي البلد، أن هناك عطل بمحطة صرف جنوب الاكاديميه الأمر الذى تطلب قطع المياه عن التجمع الأول بالإضافة إلى الرحاب 1 ، ومنطقة جنوب الاكاديميه والقطاع الأول والثاني من مركز المدينة .

ففى مشهد لا يتكرر إلا مع فصل الشتاء نتيجة سقوط السيول، إلا أن قاطني منطقة التجمع الخامس فوجئوا بغرق منطقة جنوب الأكاديمية فى مياه الصرف الصحي .

وتسبب عطل محطة الصرف الصحي فى غرق أجزاء كبيرة من جنوب الأكاديمية القاهرة الجديدة وغرق العديد من السيارات التي غمرتها المياه .

تلقت عمليات نجدة القاهرة اخطارا بغرق منطقة جنوب الاكاديمية بالتجمع الأول نتيجة تعطل محطة الصرف الصحي ، وغرق سيارات داخل مياه الصرف والخسائر كبيرة .

وعلى الفور تم اخطار عمليات محافظة القاهرة وتم الدفع بسيارات الشفط وجار اصلاح المحطة التي تسببت فى قطع المياه عن مناطق كثيرة.

فيما تم ارسال تعزيزات من رجال المرور وغلق محيط منطقة الاعمال لحين الانتهاء من عمليات الاصلاح وشفط المياه .

مجهودات شفط المياه من شوارع التجمع

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