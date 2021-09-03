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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

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مصنع محترفي الأفلام بالأردن|مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

ختام مهرجان عمان
ختام مهرجان عمان السينمائي الدولي

اختتم مهرجان عمان السينمائي الدولي فعالياته التي أقيمت في الفترة من 23 وحتى 31 من شهر أغسطس 2021 بحضور نخبة من السينمائيين والنقاد من مختلف دول العالم.
 

تبنى المهرجان الأردني الوليد سياسة التركيز على دعم الشباب العربي والأردني عن طريق منصته الواعدة، والتي أدارها بسام الأسعد، وقدمت مجموعة من الجلسات والنقاشات المهمة فضلا عن جوائزها التي ستعمل على استكمال مشروعات أفلام منتظر أن تخرج للنور في القريب العاجل.
 

وفازت 10 مشروعات، قيد التطوير أو في مرحلة ما بعد الإنتاج، باثنتي عشرة جائزة عينية من أصل ثلاثة عشر مشروعا أردنيا وعربيا متنافسا. 

فعلى مدى أربعة أيام، عرض صناع الأفلام المتنافسون مشروعاتهم السينمائية أمام لجنة تحكيم مستقلة بحصور مجموعة من المهنيين في مجال صناعة الأفلام. تأتي أهمية هذه الجوائز كونها تساهم في تطوير أو استكمال المشروعات قيد التنفيذ. 
 

وتماشيا مع أهداف المهرجان لتمكين وتحفيز صنّاع الأفلام الطموحين في الأردن والمنطقة، فإن برنامج "أيام عمّان لصناع الأفلام" نظّم اثنتي عشرة ندوة حوارية مفتوحة في مواضيع متنوعة تتعلق بالسينما على المستوى المحلي والعربي والدولي وسبع جلسات تدريبية مع مخرجين وخبراء سينمائيين، كما أتاحت هذه الأيام فرصا عديدة للتشبيك بين صناع الأفلام والمنتجين والموزعين من المنطقة والعالم. 


كما لقيت برمجة الأفلام إشادة لافتة، بعد أن تولتها هذا العام عريب زعيتر، واجتهدت في التنقيب عن أفضل الإنتاجات، وهو الأمر الذي لم يحدث العام الماضي بعد أن شمل جدول المهرجان عشرات الأفلام المستهلكة عربيا ودوليا.
 

 

وأتاح المهرجان، الذي يستهدف بالأساس الجمهور الأردني، فرصة مميزة لمشاهدة 51 فيلما من 26 دولة عربية وأجنبية في ثلاثة مواقع (سينما السيارات/ درايف ان والمسرح الخارجي للهيئة الملكية الأردنية للأفلام وسينما تاج) مع مراعاة شروط السلامة العامة وضمان بيئة آمنة للضيوف والجمهور. 

وحرصت الأميرة ريم علي، رئيسة المهرجان، وزوجها الأمير علي بن الحسين، رئيس مجلس مفوضي الهيئة الملكية الأردنية للأفلام على حضور بعض الفعاليات وحفل الختام، وتحركا بحرية وتواضع لافت وسط الحضور، مرحبين بالضيوف ومباركين للفائزين بالجوائز.

واتسعت رقعة المهرجان لتشمل بعض العروض في اربد والسلط ووادي رم، إضافة الى عروض أفلام أونلاين على منصة استكانة من أجل الوصول الى جمهور أكبر عبر المملكة. 

دينامو المهرجان ومديرته ندى دوماني عملت على تذليل كافة العقبات للضيوف وصناع الأفلام، وحرصت على التواجد بالأروقة على مدار الساعة للتأكد من أن سير العمل يجرى على أكمل صورة، مستعينة بفريق عمل محترف كل في مكانه، وهو الأمر الذي حرص عليه أيضا مهند البكري مدير الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، التي تشرف بصورة مباشرة على إقامة المهرجان، وشارك بدوره في إحدى فعاليات أيام عمان لصناع الأفلام حول الإنتاج الأوروبي العربي المشترك.
 

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أيام عمّان لصناع الأفلام

ومنحت جوائز "أيّام عمّان لصنّاع الأفلام" والتي قُدِّمت عبر شراكات أقامها المهرجان مع مؤسسات محلية وأجنبية كالآتي: 

فئة المشاريع قيد التطوير (للمشاريع الأردنية): 
-    تأجير معدات تصوير مقدمة من شركة Slate Film Services بقيمة ١٤ ألف دولار أمريكي لـ"عرس زينة"  لرزان طقاش.


-    استشارات مقدمة من Greener Screen في مجال تطوير السيناريو الصديق للبيئة وأفضل ممارسات الإنتاج المستدام بقيمة ٧ آلاف دولار أمريكي لـ" الطائر الأخضر"  لأحمد سمارة ومن انتاج آلاء الحصان.


-    استشارات مقدمة من Where To Film فيما يتعلّق بنشاطات استكشاف مواقع التصوير بقيمة ٧ آلاف دولار أمريكي لـ" لاندسلايد" لمي الغوطي ومن انتاج ديالا أبو زيد.


-     باقة تسويق اعلامي وخدمات تخطيط مقدمة من Gruvi بقيمة خمسة آلاف وستمائة دولار أمريكي لـ"قمر الحصادين" لراما عياصرة ومن انتاج مريم سالم.


-    استشارات تطوير سيناريو مقدمة من صندوق الحكايا بقيمة ألفي دولار أمريكي لـ" الأرض" لأحمد الخطيب. 
 


وفئة المشاريع في مرحلة ما بعد الإنتاج (للمشاريع العربية): 
-    مقعد في منصات "ما بعد الإنتاج" في أيام صُنّاع الأفلام في مهرجان مالمو للسينما العربية لـ"الوعود الثلاثة" ليوسف سروجي ومن انتاج ميريه اولينتين (فلسطين).


-    دعم من الكلية الأسترالية للإعلام SAE لمرحلة ما بعد الإنتاج بقيمة ٢١ ألف دولار أمريكي لـ"هنا القاهرة " لهالة جلال ومن انتاج قسمت السيد (مصر).

 
-     الحد الأدنى من الضمانات مقابل حقوق التوزيع وَالمبيعات في العالم العربي مقدمة من MAD Solutions بقيمة ١٠ آلاف دولار أمريكي لـ"يد مريم" ليحيى مزاحم (الجزائر).


-      خدمات ترويج العلامة التجارية للأفلام مقدمة من Creative Media Solutions بقيمة ١٠ آلاف دولار أمريكي لـ"رحلة الخلود" لفرانك جيلبيرت ومن انتاج محمد عاطف وهالة مدني (العراق- مصر).


-    خدمات ما بعد الإنتاج مقدمة من شركة Rum Pictures بقيمة ٧ آلاف دولار أمريكي لـ"أرض الخرسانة" لأسمهان بكيرات ومن انتاج سحر يوسفي (الأردن- كندا).


-    مساعدة في مرحلة ما بعد الإنتاج مقدمة من شركة Jordan Pioneers  بقيمة ٥ آلاف دولار أمريكي لـ" الوعود الثلاثة" ليوسف سروجي ومن انتاج ميريه اولينتين (فلسطين).


-    تصميم صوتي وإعادة تسجيل وخدمات المزج مقدمة من شركة Acousmatic Film Sound بقيمة ١٥ ألف دولار أمريكي لـ" "أرض الخرسانة" لأسمهان بكيرات ومن انتاج سحر يوسفي (الأردن- كندا). 
 

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جوائز المهرجان 

ومنحت لجنة التحكيم المؤلفة من المخرج والمنتج وكاتب السيناريو سمير والكاتب والمخرج تشابا بولوك والمنتج خالد حداد جائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم عربي روائي طويل، وجائزة نقدية قدرها 20 ألف دولار أمريكي، لفيلم “صبعيات العسل” للمخرجة كامير عينوز من الجزائر. كما أعطت اللجنة التنويه الخاص للفيلم الروائي اللبناني الطويل “تحت سماء أليس” لمخرجته كلوي مازلو. 

وعن فئة الأفلام العربية الوثائقية الطويلة، نالت المخرجة لينا سويلم، من الجزائر، عن فيلمها “جزائرهم”، منحوتة السوسنة السوداء الى جانب جائزة نقدية قدرها 15 ألف دولار أمريكي. وضمت لجنة تحكيم هذه الفئة المخرجة مي مصري والروائية وصانعة الأفلام الوثائقية كارولين بوشون والمونتير إلياس شاهين. أما التنويه الخاص فقد ذهب للفيلم الوثائقي المصري الطويل “ع السلم” من اخراج نسرين الزيات. 

ومن بين 18 فيلما عربيا قصيرا متنافسا، حصد الفيلم المصري القصير، “الخد الآخر”، من اخراج ساندرو كنعان، جائزة أفضل فيلم عربي قصير وقدرها 5 آلاف دولار أمريكي، كما منحت لجنة التحكيم المؤلفة من جيروم بيار، المدير التنفيذي لـ “سوق الأفلام” بمهرجان كان السينمائي الدولي والى جانبه الممثلة أناهيد فياض والمخرج فادي حداد تنويها خاصا للفيلم المغربي القصير “عايشة” لزكريا نوري. 

وعن قسم الأفلام الدولية التي تنافست فيها تسعة أفلام من تسع دول أجنبية حول العالم، صوّت الجمهور لفيلمه المفضل “حريق في الجبال”، من الهند، للمخرج أجيتبال سينغ. ونال جائزة قدرها 5 آلاف دولار أمريكي إضافة إلى منحوتة السوسنة السوداء.
 

ويستهدف مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم الإنجازات الأولى في مجال الأفلام من حول العالم وخاصة من المنطقة العربية، ويروّج في الوقت عينه لمجموعة واعدة من صانعي الأفلام المحترفين في الأردن، من خلال توجّهه بشكل خاص إلى صانعي الأفلام الصاعدين، يبحث مهرجان عمّان السينمائي الدولي عن أعمال ذات جرأة فنيّة وقوّة في الشكل وإبداع في استخدام الفيلم كأداة.

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