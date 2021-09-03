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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اشتباكات طرابلس.. الولايات المتحدة تحذر من عودة ليبيا إلى الحرب الأهلية

أرشيفية
أرشيفية

أكد المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الجمعة، أن الشعب الليبي لا يرغب في تكرار الحرب الأهلية التي نشبت في الماضي.

 

ونقلت السفارة الأمريكية عبر موقعها على تويتر عن نورلاند قوله: “الليبيون لا يرغبون في تكرار الحرب الأهلية في البلاد، والانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل تمثل أفضل أمل لاستقرار البلاد”.

 

وأضاف “القادة السياسيون في ليبيا يتحملون مسؤولية الوصول إلى حل وسط يسمح بإجراء الانتخابات والولايات المتحدة ستدعمهم في ذلك”.

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وأصدر المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الجمعة، بيانا استنكر فيه الاشتباكات المسلحة التي وقعت في منطقة صلاح الدين المكتظة بالسكان بالعاصمة الليبية طرابلس أمس.

 

وقال البيان "تابعنا الأحداث المؤسفة التي حدثت بمنطقة صلاح الدين في طرابلس خلال الساعات الماضية وندعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في طرابلس وعودة القوات إلى مقراتها".

 

وطالب المجلس كافة القوات التي اشتبكت أو في حالة اشتباك حالياً التوقف الفوري والعودة إلى مقراتها وثكناتها دون أي تأخير، داعيا رئيس الأركان العامة للجيش الليبي باتخاذ الإجراءات الفورية حيال آمري القوات التي حصل بينهما الاشتباك في طرابلس.

 

وأفادت وسائل إعلام محلية في ليبيا في وقت سابق من اليوم، بوقوع اشتباكات مسلحة عنيفة بين "قوة دعم الاستقرار" التابعة للمجلس الرئاسي الليبي و"فرقة 444" التابعة لرئاسة الأركان بمنطقة صلاح الدين في طرابلس العاصمة.

وذكرت صحيفة "المرصد" الليبية أنه قد سُمع دوي إطلاق نار وانفجارات بمحيط مقر المنطقة العسكرية في طرابلس بمعسكر التكبالي بمنطقة صلاح الدين.

 

ونشرت الصحيفة الليبية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" مقطع فيديو، قالت فيه إن الأنباء الأولية تشير إلى أن الاشتباكات العنيفة وقعت بين المجموعتين.

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