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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد غلق سمكري البني آدمين.. 4 شروط لممارسة مهنة العلاج الطبيعي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعد مهنة العلاج الطبيعي من المهن التي يستلزم ممارستها عددا من الشروط التي تضمن معالجة المرضي بطرق صحية سليمة مدروسة وتم تجربتها وفق أحدث المقاييس العالمية الخاصة بآليات العلاج الطبيعي.

 

وقد حدد قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي شروط مزاولة هذه المهنة يعد أبرزها الحصول علي ترخيص من الجهة المختصة إلا وهي وزارة الصحة، فيما وضع عقوبة لمن يمارس مهنة العلاج الطبيعي مفتقد لأحد الشروط التي تم تحديدها بأحكام القانون.

 

غلق سمكري البني أدمين.. أشهر مركز علاج طبيعي 

 

علي جانب أخر أغلق رجال حي شرق مدينة نصر واحدا من أشهر مراكز العلاج الطبيعي بمدينة نصر والمشهور عنه  "سمكري البني ادمين" وذلك لعمله بدون ترخيص.

 

وكانت معلومات وردت لأجهزة الأمن تفيد عمل مركز شهير بدائرة مدينة نصر أول بدون ترخيص والذي يحمل اسم "سمكري البني ادمين".

 

على الفور انتقلت الأجهزة المعنية بعد صدور قرار من النيابة العامة بغلق المركز ووضع الشمع الأحمر عليه لمزاولته مهنة علاج طبيعي للمواطنين دون ترخيص.

 

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يأتي ذلك فى إطار الحرص على التصدي لكافة أنواع المخالفات ولاسيما مخالفات المحلات التجارية والمراكز التي تعمل بدون ترخيص.

 

الجدير بالذكر أن "سمكري البني ادمين" يعد واحدا من أشهر مراكز العلاج الطبيعي الذي ذاع صيته بين رواد السوشيال ميديا، والذى يتردد عليه العديد من المشاهير والشخصيات العامة، لمعالجتهم بطريقة طبيعية من خلال حركات مفاجئة تعمل على فك العضلات والاسترخاء ليشعر بعدها الشخص براحة كبيرة.

 

عقوبة مزاولة العلاج الطبيعي دون ترخيص 

 

كما عاقبت المادة (12) من قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، عقابا تأديبيا كل من زاول مهنة العلاج الطبيعى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو العرف والتقاليد المرعيه أو خرج على مقتضياتها، وتكون العقوبات التأديبية كالآتى:
١ - الإنذار.
٢ - الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.
٣ - شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة

 

 

شروط مزاولة مهنة العلاج الطبيعي 

ونصت المادة (2) من القانون علي أن يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعى ما يأتى:


١ - أن يكون طالب الترخيص مصرى الجنسية أو من رعايا الدول التى تعامل المصريين بالمثل.
٢ - أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:
( أ ) بكالوريوس العلاج الطبيعى من إحدى الجامعات المصرية.
(ب) بكالوريوس العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
(جـ) دبلوم البعثة الداخلية فى العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
(د) شهادة أجنبية معادلة لأى من الشهادات السالف ذكرها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
٣ - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
٤ - ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو متعلقة بمزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص، وذلك كله ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

 

 

 

 

 

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