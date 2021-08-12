أخصائي العلاج الطبيعي: "طقطقة" العظام هو علم موجود منذ عام 1895.. فيديو

قالت الدكتورة مروج نديم، أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، أن "طقطقة" العظام هو علم موجود منذ عام 1895، موضحة أن الأمر يكون به خطورة كبيرة في حالة وجود انزلاقات غضروفية.

واضافت النديم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “رأي عام” عبر فضائية “ten” أن أن مدرسة "طقطقة" العظام موجودة في الخارج، مشيرة إلى أن عدد الدكاترة في هذا العلم محدود في مصر.

طقطقة العظام أو فرقعة المفاصل، ليست بالكامل خاطئه

قال الدكتور أحمد فارس أستاذ تقويم المفاصل والأعصاب، إن طقطقة العظام أو فرقعة المفاصل، ليست بالكامل خاطئه كما يظن البعض.





وأضاف الدكتور فارس خلال حواره لـ فضائية العربية، أن تلك الحركة إذا تمت بشكل صحيح يتم الاستفادة منها ، أما إذا فعلها الشخص كنوع من أنواع التوتر أو التسلية فإنها تشكل خطرا على الإنسان .





وأشار الدكتور فارس أستاذ تقويم المفاصل والأعصاب، إلى أن الذهاب لدكتور مختص للقيام بـ عملية فرقعة المفاصل أو الطقطقة أمر ضروري، ولا يجوز أن يُستعان بشخص غير مختص.





وأوضح الدكتور فارس، أن للتمزق أنواع كثيرة وليس كما هو مفهوم عند بعض الدول، على أنه مرض واحد بل يشمل الكثير من الأعراض والحالات .