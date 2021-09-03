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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قرارات سعيد|حقيقة وجود طبيب نفسي ضمن وفد أمريكي التقى الرئيس التونسي

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد

قالت السفارة الأمريكية لدى تونس، اليوم الجمعة، إن الوفد الرسمي الذي التقى بالرئيس التونسي قيس سعيد يتكون من مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى ممثلين عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية.

وأكدت السفارة الأمريكية في تونس على حسابها بموقع "تويتر" احترامها للعلاقات الوثيقة بين البلدين.

الوفد الأمريكي التقى الرئيس التونسي يوم 13 أغسطس الماضي، وضم مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى وممثلين للبيت الأبيض.

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وبذلك تنفي السفارة الأمريكية ما جاء في تقارير صحفية حول وجود طبيب نفسي ضمن الوفد الأمريكي الذي التقى الرئيس قيس سعيد.

وخلال لقاء مع الوفد الأمريكي، أكد الرئيس قيس سعيد أن القرارات التي اتخذها جاءت ردا على "الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستشراء الفساد والرشوة.

وأوضح الرئيس التونسي أنه لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية التي تتقاسمها تونس مع المجتمع الأمريكي.

وقال الرئيس قيس سعيد إن التدابير الاستثنائية التي اتخذت تندرج في إطار تطبيق الدستور، وتستجيب لإرادة شعبية واسعة.

تونس قيس سعيد الرئيس التونسي السفارة الامريكية تونس الولايات المتحدة

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