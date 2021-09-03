بعد قرارات سعيد|حقيقة وجود طبيب نفسي ضمن وفد أمريكي التقى الرئيس التونسي

قالت السفارة الأمريكية لدى تونس، اليوم الجمعة، إن الوفد الرسمي الذي التقى بالرئيس التونسي قيس سعيد يتكون من مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى ممثلين عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية.

وأكدت السفارة الأمريكية في تونس على حسابها بموقع "تويتر" احترامها للعلاقات الوثيقة بين البلدين.

In reference to a recent interview: the delegation that met with President Saied on Aug 13 comprised of high level American officials representing the White House & the U.S. Department of State. We reaffirm our respect for the long-standing relationship between our two countries. — U.S. Embassy Tunis (@usembassytunis) September 3, 2021

الوفد الأمريكي التقى الرئيس التونسي يوم 13 أغسطس الماضي، وضم مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى وممثلين للبيت الأبيض.

وبذلك تنفي السفارة الأمريكية ما جاء في تقارير صحفية حول وجود طبيب نفسي ضمن الوفد الأمريكي الذي التقى الرئيس قيس سعيد.

وخلال لقاء مع الوفد الأمريكي، أكد الرئيس قيس سعيد أن القرارات التي اتخذها جاءت ردا على "الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستشراء الفساد والرشوة.

وأوضح الرئيس التونسي أنه لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية التي تتقاسمها تونس مع المجتمع الأمريكي.

وقال الرئيس قيس سعيد إن التدابير الاستثنائية التي اتخذت تندرج في إطار تطبيق الدستور، وتستجيب لإرادة شعبية واسعة.