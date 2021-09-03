الحداد : الدولة تتجه لفرض لقاحات كورونا إجباريا على المواطنين

قال دكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، ان المتحورات الجديدة لكورونا أكثر إنتشارا، مؤكدا أن التحورات الجديدة تصيب الشباب وصغار السن.

وأضاف أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المصري أفندي” عبر فضائية “المحور” أنه لازالت هناك مخاوف على كبار السن، مشيرا إلى أن مناعة هؤلاء الأشخاص تكون منخفضة .

اللقاحات لا تزال هي الأساس

وتابع أمجد الحداد، أن اللقاحات لا تزال هي الأساس، لمنع مضاعفات كورونا، وتقل من شراسة المرض ويكون مشابه للبرد والإنفلونزا.

وأشار الحداد إلى أن الدولة تتجه لفرض لقاحات كورونا إجباريا ، خاصة من هم في العملية التعليمية وطلاب الجامعات والعاملين بالقطاع الحكومي.

وقال إنه يجب على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة التطعيم بلقاح كورونا سريعا، مؤكدا أن الدمج بين اللقاحات ليس له أثار جانبية بشكل علمي ويجوز الدمج بين اللقاحات.