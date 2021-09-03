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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعيد الفقي يتوقع أداء أكثر إيجابية لمؤشر البورصة الرئيسي

سعيد الفقي
سعيد الفقي

قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أغلق تعاملات الأسبوع الماضي أعلى مستوى مقاومة 11300 نقطة مسجلا مع نهاية تداولات الأسبوع مستوى 11301 نقطة، فيما واصل  المؤشر السبعيني الصعود وتحقيق قمم تاريخية جديدة أعلى مستوى 3000 نقطة وأغلق عند مستوى 3038 نقطة.

وأوضح الفقي لـ صدى البلد، أن المؤشر الرئيسي  وصل إلى مستوى 11300 نقطة بعد تأكيد اختراقه مستوى 11100 نقطة والذي تراجع بالقرب من هذا المستوى أكثر من مرة نتيجة لجني الأرباح الطفيف وضعف عزم الصعود.

وأضاف أن المؤشر بداية من الأسبوع الأول من سعر سبتمر تجاوز مستوى المقاومة ووصل إلى مستوى المقاومة التالي عند 11300 نقطة نتيجة لصعود الأسهم القيادية والتي تمثل أكثر من 40% من الوزن النسبي للمؤشر الرئيسي وكانت سبب مباشر في صعود المؤشر لهذا المستوى بعد أن مرت بفترة تجميع ليست قصيرة خلال الفترة السابقة ثم دخول قوى شرائية لها.

وتوقع الفقي خلال الأسبوع المقبل أن يكون الأداء أكثر إيجابية وثبات المؤشر أعلى مستوى 11300 نقطة والذي يدفعه لاستهداف مستوى 11600 نقطة خاصة مع تحسن الأداء علي الأسهم القيادية وتوقع استمرار الأداء الإيجابي لها.

أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، قال الفقي إنه مستمر في تحقيق قمم تاريخية جديدة بدعم قوي من قبل الأفراد المستثمرين حيث أغلق مع نهاية تداولات الأسبوع عند مستوى 3038 نقطة ويعد هذا المستوى الأعلى في تاريخه حيث ظهرت حالة من التفاؤل والثقة لدى المستثمرين واستمرار الصعود وتحقيق قمم تاريخية جديدة.

وتوقع الفقي هدوءا نسبيا في أداء المؤشر السبعيني وجني أرباح طفيف قد يصل بالمؤشر لمستويات الدعم عند 2930 نقطة والتي من الأرجح حدوث ارتداده بالقرب منها ومواصلة الصعود لمستويات جديدة خلال الفترة القادمة مع تحسن الأداء بشكل عام وظهور أخبار إيجابية تدفع المؤشرات لمستويات أعلى مما هي عليه الان.

سعيد الفقي البورصة سعيد الفقي البورصة المصرية

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