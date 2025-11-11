خالد الغندور يتمنى الشفاء العاجل لـ محمد صبحي

تمنى الكابتن خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، الشفاء العاجل للفنان الكبير محمد صبحي بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات الماضية.

وكتب الغندور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:

"ربنا يشفي الفنان الكبير والمحترم محمد صبحي، واللي ياما أمتعنا بأعماله الفنية الرائعة، وأتمنى من الجميع الدعاء له بالشفاء والعافية."

علق الدكتور حسام عبد الغفار، متحدث وزارة الصحة والسكان، على الحالة الصحية للفنان محمد صبحي، قائلا: “الرئيس السيسي كلف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية للفنان القدير وتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية له

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن هذا ما تقوم به وزارة الصحة فعليا، إضافة إلى تكليف بعمل تقرير مفصل بالحالة الصحية.

وتابع أن الفريق الطبي الآن يقوم بعمل الفحوصات اللازمة وبمجرد الإنتهاء من الفحوصات سيتم رفع التقرير إلى الرئيس السيسي، والأمور مستقرة الآن.