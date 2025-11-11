قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
200 جنيه صعودًا .. أسعار الذهب الآن في مصر
حقيقي أم Ai.. الأمن يفحص فيديو عبث فتيات بآثار المتحف الكبير بالمكياج
بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين
حكاية خناقة توفيق عكاشة بسبب سور فيلا في أكتوبر
هشام نصر: تصرف زيزو في مباراة نهائي السوبر يستوجب عقابه
استقالة وزير إسرائيلي من حكومة نتنياهو .. ويكشف السبب
زواج مي عز الدين | مفاجأة غير محسوبة من الفنانة لكل جمهورها .. تفاصيل مثيرة
مجانًا أون لاين.. طريقة الاستعلام مخالفات المرور 2025| دليل شامل
هتشتريها بكام بكرة؟ أسعار الدواجن في الأسواق
الزراعة: الإخماد الكامل والفوري لحريق محدود بمتحف الدقي | خاص
فن وثقافة

خالد الغندور يتمنى الشفاء العاجل لـ محمد صبحي

الفنان محمد صبحي
الفنان محمد صبحي
منار نور

تمنى الكابتن خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، الشفاء العاجل للفنان الكبير محمد صبحي بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات الماضية.

وكتب الغندور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:

"ربنا يشفي الفنان الكبير والمحترم محمد صبحي، واللي ياما أمتعنا بأعماله الفنية الرائعة، وأتمنى من الجميع الدعاء له بالشفاء والعافية."

علق الدكتور حسام عبد الغفار، متحدث وزارة الصحة والسكان، على الحالة الصحية للفنان محمد صبحي، قائلا: “الرئيس السيسي كلف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية للفنان القدير وتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية له

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن هذا ما تقوم به وزارة الصحة فعليا، إضافة إلى تكليف بعمل تقرير مفصل بالحالة الصحية.

وتابع أن الفريق الطبي الآن يقوم بعمل الفحوصات اللازمة وبمجرد الإنتهاء من الفحوصات سيتم رفع التقرير إلى الرئيس السيسي، والأمور مستقرة الآن.

