روسيا: الوضع في أفغانستان أثبت فشل حلف الناتو والولايات المتحدة عسكريا وسياسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن الوضع في أفغانستان أظهر بوضوح عدم قدرة حلف الناتو أو الولايات المتحدة على التخطيط الفعال وتنسيق الفعال.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "لقد أظهر الوضع في أفغانستان بوضوح أن الناتو بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص غير على التخطيط الفعال وتنسيق أعمالهما. علاوة على ذلك، تبين أن الولايات المتحدة طرف غير كفء كقوة رائدة مطلقا. وعلاوة على ذلك، تبيّن الفشل المطلق لحلف الناتو ككتلة عسكرية سياسية تدعي دورها القيادي في ضمان النظام العالمي ".

واضافت زاخاروفا أن القوات في افغانستان أنهك لدرجة ان السيارات والمروحيات تركت لمن استخدمت ضدهم.

واستطردت قائلة: ""يمكن لبروكسل أن تستمر في الحديث إلى ما لا نهاية حول التهديد من روسيا والصين، والمطالبة بالامتثال للانضباط الدفاعي والمالي ، وتخويف العالم من خلال" المتسللين الروس "و"دعاية الكرملين".