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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم .. هجوم عسكري على سد النهضة.. إعلان جديد من الكويت بشأن استئناف الطيران مع مصر.. التفاصيل الكاملة لهجوم الطعن في نيوزيلندا على طريقة داعش

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

هجوم عسكري على سد النهضة وسقوط قتلى ومصابين
أعلن الجيش الإثيوبي اليوم الجمعة شن هجوم كبير علي سد النهضة من قبل جبهة تيجراي ووقعت مواجهات أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين.

وفي بيان للجيش الإثيوبي قال إن 50 مسلحا قتلوا وأصيب 70 آخرون من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي من قبل أديس أبابا، شنت هجوم كبير علي سد النهضة عقب التسلل عن طريق منطقة المحلة على الحدود  السودانية.

وكشف منسق العمليات بمنطقة متكل باقليم بني شنقول، العقيد سيفي إنجي، أن هذه العناصر تسللت بهدف تعطيل عملية بناء سد النهضة الإثيوبي والقيام بعمليات تستهدف السد، مشيرا إلى أنها حاولت استخدام متفجرات صغيرة وثقيلة أثناء تسللها، إلا أنها لم تستطع مواجهة الجيش الإثيوبي الذي كان يراقب المنطقة ليل نهار.

ووفق العقيد إنجي، فإن باقي المسلحين هربوا أثناء المواجهة، فيما استولى الجيش على بعض الأسلحة التي كانت تستخدمها عناصر الجبهة كما دمر بعض الأسلحة الثقيلة التي كانت تحاول استخدامها.

موقع استخباراتي يكشف عن تحرك مصري بشأن الملء الثالث لسد النهضة
قال موقع "أفريكا إنتليجنس" الفرنسي المقرب من عدة دوائر مخابرات غربية، إن مصر تخطط لعقد مؤتمر كبير حول ملف المياه، في أكتوبر المقبل، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول الأفريقية، والذي يهدف لخلق أسواق جديدة للشركات المصرية في هذا الشأن، وحشد الدعم لتنظيم عملية الملء الثالث لسد النهضة الإثيوبي.

وذكر الموقع الاستخباراتي في تقريره أن وزارة الري المصرية شكلت لجنة للإشراف على دبلوماسية المياه، والتأكد من عدم إتمام إثيوبيا المرحلة الثالثة من ملء سد النهضة المقرر له العام المقبل، دون التوصل لاتفاق ملزم.

وتنظم مصر مؤتمرا حول قضايا المياه في الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر، وذلك لتعزيز دور القاهرة في الإدارة المستدامة للمياه، على عكس السلطات في إثيوبيا التي تقوم بتبذير موارد المياه من خلال سد النهضة الضخم.

إعلان جديد من الكويت بشأن استئناف الطيران مع مصر
أعلنت شركة الخطوط الجوية في الكويت فتح باب حجز الرحلات من وإلى القاهرة اعتباراً من يوم الاحد المقبل الموافق 5 سبتمبر.

وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، نقلا عن مصادرها إن  الاسعار التي اعلنتها شركة الكويتية تبدأ من 500 دينار لرحلة العودة إلى الكويت من القاهرة فقط.

وأضافت الصحيفة أن الأسعار ستشهد مزيداً من الارتفاع بناءً على سياسة العرض والطلب للوجهة.

قرار عاجل بشأن السفر البحري المباشر بين مصر والسعودية
أعلنت السلطات السعودية السماح بعودة الرحلات البحرية المباشرة من مينائي سفاجا والغردقة في مصر إلى ميناء ضبا السعودي.

وقالت شركة الجسر العربي المملوكة لدول مصر والأردن والعراق في بيان، إنه بناء على تعليمات السلطات السعودية يسمح بالسفر المباشر للمواطنين المصريين الذين تلقوا جرعتي اللقاح داخل المملكة العربية السعودية، إضافة إلى الكوادر الطبية.

وأضافت الشركة أنه تحدد فجر الأربعاء 8 سبتمبر موعدا لإقلاع أولى الرحلات من ميناء الغردقة إلى ميناء ضبا، على اللنش السريع "القاهرة - الرياض"، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

التفاصيل الكاملة لهجوم الطعن في نيوزيليندا على طريقة داعش
أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الجمعة، بإصابة 5 أشخاص في نيوزيلاندا جراء هجوم إرهابي بمركز للتسوق في مدينة أوكلاند، قتل منفذه.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلاندا، جاسيندا أرديرن، إن هجوما إرهابيا عنيفا استهدف مركزا للتسوق بمدينة أوكلاند، موضحة أن منفذ هجوم أوكلاند الذي لقي مصرعه من أنصار تننظيم داعش الإرهابي.

وأكدت أرديرن أن مستوى التحذير الأمني في البلاد سيبقى عند المستوى المتوسط.

بدورها، أوضحت الشرطة النيوزيلندية أنها قتلت بالرصاص رجلا طعن وأصاب 5 أشخاص على الأقل في أحد مراكز التسوق في مدينة أوكلاند.

إثيوبيا تكشف سبب إغلاق سفاراتها في بعض الدول العربية
كشفت إثيوبيا سبب إغلاق  سفاراتها لدى عدد من الدول، بينها الجزائر والكويت والمغرب، حيث رفضت التقارير حول قيام الخارجية بإغلاق سفاراتها وسحب علاقاتها الدبلوماسية مع الدول، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم في الواقع بتصحيح عمل السفارات.

وقال السفير دينا مفتي المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية "لا نسمي ذلك إغلاق السفارات بل تقليل عدد السفارات وتعديل طريقة العمل"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

وتابع السفير مفتي "يمكنك الاحتفاظ بدبلوماسيتنا دون إقامة سفارة وممثلين دبلوماسيين في أي بلد ومواصلة علاقاتنا الدبلوماسية".

حركة طالبان تعلن السيطرة على ولاية بنجشير
أعلنت حركة طالبان، السيطرة على ولاية "بنجشير" وهي الآن تسيطر على جميع أنحاء أفغانستان.

وقالت وكالة "رويترز" الإخبارية، نقلا عن مصادرها إن حركة طالبان باتت تسيطر على جميع أنحاء أفغانستان.

وفي وقت سابق، قال قيادي في حركة طالبان إن الحركة أوقفت الحرب في بنجشير، بعد تبادل الوفود بين الطرفين، وموافقة المعارضين على قبول الاستسلام.

اثيوبيا سد النهضة طالبان أفغانستان داعش

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