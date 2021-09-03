إعلان جديد من الكويت بشأن استئناف الطيران مع مصر

أعلنت شركة الخطوط الجوية في الكويت فتح باب حجز الرحلات من وإلى القاهرة اعتباراً من يوم الاحد المقبل الموافق 5 سبتمبر.

وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، نقلا عن مصادرها إن الاسعار التي اعلنتها شركة الكويتية تبدأ من 500 دينار لرحلة العودة إلى الكويت من القاهرة فقط.

وأضافت الصحيفة أن الأسعار ستشهد مزيداً من الارتفاع بناءً على سياسة العرض والطلب للوجهة.

وكان الطيران المدني الكويتي أعلن تشغيل الرحلات المباشرة بين الكويت ومصر بعد غد الاحد، و9 ناقلات جوية كويتية مصرية ستقوم بتشغيل الرحلات بين البلدين.

وفي وقت سابق، خاطبت سلطة الطيران المدني المصري، نظيرتها في الكويت بإجمالي عدد المسافرين "سعة مقعدية" الذين ستنقلهم الناقلات الجوية المصرية وعددهم 7 شركات، إلى دولة الكويت خلال أول أسبوع تشغيل يتزامن مع فتح الطيران المباشر بين البلدين.

و قالت سلطة الطيران المدني المصري إنه تم تحديد سعة مقعدية بإجمالي 781 راكبا يوميا تنقلهم الناقلات الجوية المصرية إلى المطارات الكويتية، حيث تم الموافقة على جداول تشغيل كل من شركات ( مصر للطيران - والنيل الطيران - اير كايرو - المصرية العالمية للطيران - العريية للطيران - نسما الطيران - فلاي إيجيبت) .

وكان مجلس وزراء الكويت، قرر إعادة تسيير رحلات الطيران التجاري مع 6 دول، بينها مصر، وذلك بعد توقفها بسبب إجراءات كورونا.

وقالت السلطات الكويتية إن موعد انطلاق أول رحلتين تجاريتين مباشرة تقل الركاب بين الكويت ومصر سيكون فور إنجاز الإجراءات الاعتيادية.

وشددت سلطات الطيران المدني في الكويت علىأن الإعداد والتجهيز للإجراءات التي تتطلبها الرحلات الجوية في المطارات قيد التنفيذ، وذلك بعد أن تمت الموافقات الأساسية المطلوبة.