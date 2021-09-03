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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تقيم علاقات دبلوماسية مع هذه الدولة.. تعرف عليها

الكويت
الكويت

وقعت دولة الكويت ومملكة تونغا بيانا مشتركا لإقامة علاقات ديبلوماسية رغبة منهما في تطوير علاقات الصداقة والتعاون بينهما في مختلف المجالات.

ووقع البيان عن الجانب الكويتي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي فيما وقعه عن الجانب التونغي مندوب مملكة تونغا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فيليامي فائينغا تون، وفق صحيفة الراي الكويتية.

واعرب العتيبي عقب مراسم التوقيع التي تمت بمقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة عن تطلعه للعمل مع مملكة تونغا لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات؛ إضافة إلى تعزيز التعاون في الأمم المتحدة.

ورحب العتيبي بإقامة هذه العلاقات الديبلوماسية مؤكدا حرص دولة الكويت على إقامة علاقات ديبلوماسية خاصة مع الدول الصغيرة وتطلعها للتعاون والتنسيق معها في المحافل الدولية حول القضايا المدرجة على جدول اعمال الأمم المتحدة مثل تحقيق اهداف التنمية المستدامة وتغير المناخ والحفاظ على النظام الدولي المتعدد الأطراف.

من جانبه السفير فيليامي فائينغا تون بإقامة علاقات ديبلوماسية مع دولة الكويت معربا عن رغبة بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية وتطلعها للتعاون والتنسيق في شأن مجمل القضايا التي تناقش في الأمم المتحدة.

وتعد تونغا مملكة بولينيزية تتألف من 176 جزيرة في جنوب المحيط الهادئ 36 منها مأهولة بالسكان وقد انضمت في عام 1999 إلى الأمم المتحدة بوصفها دولة كاملة العضوية.

الكويت مملكة تونغا علاقات ديبلوماسية الجانب الكويتي مندوب دولة الكويت الأمم المتحدة

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