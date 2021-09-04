إزالات فى المهد وحملات مرافق وإشغالات.. أهم أحداث الأقصر فى 24 ساعة

شهدت محافظة الأقصر خلال ال24 ساعة الماضية عددا من الأحداث المهمة.



ومن هذه الأحداث قيام شرطة المرافق بمحافظة الأقصر على مدار شهر أغسطس بعدد من الحملات المكبرة بمراكز ومدن المحافظة تحت اشراف اللواء محمد الصاوى مساعد مدير أمن الأقصر واللواء علاء الطوخى حكمدار الأقصر .



وتمت اعمال الحملات بقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر.

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد من المحاضر تضمنت ٧٣ مخالفة إلقاء مخلفات على جوانب الطرق ، ٨٨ مخالفة نظافة عامة بالطرق وامام المحلات، ٢٥٤ مخالفة لبائع متجول، ٦٦٨ مخالفة اشغال طريق، ٢٩٣ مخالفة لعدم ارتداء الكمامة، ٣٣٢ مضبوطات متنوعة، ١٩٢ مخالفة لمحالات مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم ٧٣٩ ، ٤٥ مخالفة لمقاهى تقدم نرجيلة بواقع ٢٢١ نرجيلة مضبوطة.

إزالات فى المهد بجنوب الأقصر

أيضا تم في إطار استمرار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت غرب الاقصر في التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد

،صرح العميد عبد الله عاشور رئيس المركز بأنه تم رصد مخالفة تعدي على أرض زراعية.

وأوضح عاشور بأن المخالفة عبارة عن تعدي بعمل اعمدة خرسانية على مساحة ١٠٠م٢ بناحية حوض ال ٦٠ الملاحة إصلاح الوابورات ، تم إزالة جميع الاعمدة على كامل المسطح

واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة.



تمت أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت تحت إشراف مدير مرافق المركز ومدير جمعية إصلاح الوابورات.

حملات تموينية مكبرة بمراكز المحافظة

أوضح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه خلال أغسطس الماضي تم شن العديد من الحملات التموينية ومراقبة الأسواق وضبط المخالفين.



وأسفر عن استمرار انتظام عمل المخابز خلال الشهر دون أي معوقات وتم صرف كمية قدرها 83,1 مليون رغيف بمعدل يومي 2,6 مليون رغيف/ يوم من خلال 306 مخبز ، بخلاف صرف كمية قدرها 3678 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 577 مستودع دقيق على مستوى المحافظة كما تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1,30 مليون جنيه خلال الشهر لعدد 59600 بطاقة تموينية قام اصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم .

أيضا تم من خلال 479 تاجر تمويني وعدد 170 منفذ مشروع جمعيتي على مستوى المحافظة صرف السلع التموينية مقررات شهر اغسطس 2021 بمبلغ قدره 42,3 مليون جنيه بنسبة 98,7 % بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام على المنافذ التموينية أو أي معوقات في عملية الصرف وخاصة تحت الظروف التي تمر بها البلاد .



كما تم توزيع وتسليم عدد 1549 بطاقة تموينية ما بين بدل تالف وفاقد وفصل اجتماعي واستخراج جديد .



وتم رصد توفر جميع المواد البترولية " سولار ، بنزين بأنواعه " من خلال 62 محطة وقود على مستوى المحافظة دون أي معوقات أو مشكلات وخاصة بعد الزيادة الطفيفة في سعر لتر البنزين اعتبارا من 23/7/2021، كما تم توزيع عدد 271955 أسطوانة بوتاجاز منزلية بخلاف 12218 أسطوانة تجارية خلال الشهر وبالسعر الرسمي المحدد.

وتم تحرير عدد 952 محضر ومخالفة تموينية منها عدد 300 مخالفة ضد المخابز "نقص وزن, مواصفات, غلق وتوقف, سجلات, ميزان, نظافة"، وعدد 610 قضية بالأسواق "إعلان أسعار ـ شهادة صحية ـ مجهول المصدر ـ ذبح خارج المجازر" وعدد 42 قضية ضد محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز



أيضا تم تحرير عدد سبعة قضايا فى مجال الأدوية المخدرة وغير مسجلة بوزارة الصحة والمخازن غير المرخصة والتحفظ على إجمالى عدد 25000 عبوه دوائية تقدر بحوالي مليون جنيه

- تحرير محضر ضد مندوب نقل وتوصيل لتصرفه في عدد 380 طن سكر تمويني قام باستلامهم من مصنع السكر ولم يقم بتوصيلهم إلى أفرع جملة إسنا.



وتم ضبط عدد ٦ أجولة ردة ناعمة وتم ضبط كمية قدرها 5,433 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

وتم ضبط عدد 5 ميزان غير معتمد ومدموغ من الجهة المختصة ، وتم ضبط كمية قدرها 100لتر بنزين 80