أحمد الفيشاوي يشوق الجمهور بموعد عرض فيلمه "30 مارس" بدور السينما

روج الفنان أحمد الفيشاوي لفيلمه الجديد “30 مارس” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وأعلن عن موعد طرحه بالسينمات، وكتب: “فيلم #30_مارس في جميع دور العرض بدايةً من 8 سبتمبر”.

وشوق جمهوره عن سير أحداث الفيلم، معلقا: "المشكلة كلها هنا لو عرفنا نخلي "علي" ماينمش يوم 30 مارس؟ بس ازاي؟".

شخصية جديدة يقدمها النجم أحمد الفيشاوي من خلال فيلم الإثارة 30 مارس ، والمقرر إطلاقه في سبتمبر في دور العرض السينمائية.

ويقوم أحمد الفيشاوي في الفيلم بشخصية علي، والذي لا يستطيع الفصل بين الوهم والحقيقة، فيعيش أوهامًا على أنها حقائق والعكس، وفي الوقت نفسه يواجه عصابة تحاول استغلال هذا التوهّم، الأمر الذي يضع علي على حافة الحقيقة أو الإعدام.

تفاصيل فيلم 30 مارس

ويعتبر فيلم 30 مارس عودة قوية لشركة دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي، والتي يتولى إدارتها راني مسحال، ويجمع فيلم 30 مارس العديد من النجوم إلى جانب أحمد الفيشاوي ومن بينهم دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، خالد الصاوي، صبري فواز، محمد جمعة، ندى موسى، وأيضًا نيللي كريم في تعاونها السادس مع الشركة، الفيلم من تأليف حميد مدني وإخراج أحمد خالد موسى.

تأسست شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني على يد المنتجة والمؤلفة مي مسحال، ويستكمل نجلها راني مسحال مسيرة الشركة العريقة في عالم السينما بعد تعمقه في صناعة السينما ودراسته التصوير في MetFilm School London، اشتهرت الشركة بإنتاج أعمالًا فنية رائعة مثل أفلام رومانتيكا وليه يا بنفسج والذي انضم إلى قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

كما تعاونت دانا للإنتاج مع كبار النجوم أمثال محمود عبد العزيز، فاروق الفيشاوي، وإلهام شاهين، كما اشتهرت أيضًا بجرأتها في اكتشاف النجوم، فهي أول من منحت مساحات أكبر لنجوم مثل أحمد السقا، نيللي كريم، رامز جلال، كما اكتشفت النجم مصطفى شعبان ومنحته أدوار البطولة، ومن خلال المنتج ومدير التصوير راني مسحال تسعى الشركة إلى استكمال التاريخ الذي كتبته المنتجة مي مسحال، من خلال أعمال سينمائية قادمة، تمتاز بنفس القوة والجرأة التي اشتهرت بها الشركة لسنوات.