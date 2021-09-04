أقوى جمهور.. كايروكي يشعل مسرح العلمين بحضور جماهيري كبير

نشر باند كايروكي صورا من حفل العلمين الاخيرة التي شهدت حضور جمهور كبير، عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبوا برسالة شكر للجمهور: “أقوى جمهور اللي دايماً معانا في كل مكان! شكراً لكل واحد حضر حفلتنا في الساحل!”.

يذكر أن حالة من الجدل الواسع أثارها منظمو حفل فريق كايروكى بسبب الشروط التى وضعت من أجل الحضور بالحفل وهو ما جعلها مادة خصبة لرواد السوشيال ميديا ، ولم يكن هنا الأمر الأول من نوعه حيث شهد حفل الفنانة روبي أيضا حالة من الجدل الواسع بعد إعلان منظمو الحفل عن الشروط الخاصة بدخول الحفل مما تسبب في هجوم شرس على روبي وذلك بسبب منع المحجبات من الدخول وهو الامر الذى ردت عليه روبي عبر حسابها.



