إعلام القاهرة تنظم دورة تدريبية بعنوان الاخبار الزائفة والتضليل الإعلامي

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة بالتعاون مع مؤسسة فردريش ناومان الالمانية دورة تدريبية بعنوان "الاخبار الزائفة والتضليل الاعلامي' وتستمر ثلاثة ايام من ٧-٩ سبتمبر ٢٠٢١ تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة والدكتور هويدا مصطفي عميدة الكلية .

وصرحت الدكتورة هويدا مصطفى، أن الدورة يشارك فيها ٣٠ صحفيا واعلاميا من مختلف وسائل الاعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية العامة والخاصة بهدف تزويدهم بالمهارات والادوات التي تساعدهم في مجابهة ازمة التضليل التي تجتاح العالم حاليا،واكسابهم مهارات التحقق من الاخبار وكشف الزائف والمضلل من المعلومات وفحص مصادر الاخبار ودرجة مصداقيتها والتأكد من عدم تزييف الصور و الفيديو ،وذلك حتي يمكنهم ممارسة مهنتهم بكفاءة والقيام بدورهم في مواجهة التزييف والتضليل الاعلامي وما قد يترتب عليه من نشر الذعر بين المواطنين واضعاف ثقتهم بدولهم وتحقيق مأرب سياسية ومصالح اقتصادية او تحقيق اهداف اجندات خاصة بجماعات مصالح معينة



وأضافت دكتورة ليلي عبد المجيد المدير الاكاديمي لوحدة الجودة بالكلية ومنسق الدورة انه سيتم خلال الدورة مناقشة عدة موضوعات مهمة في تسع جلسات بعضها محاضرات نقاشية والبعض الاخر تدريب عملي للمشاركين وهذه الموضوعات هي:

١.مفهوم الاخبار الزائفة( الاهداف والادوات والاليات ) وهي محاضرة نقاشية تلقيها ا.د.هبة السمري الاستاذ بالكلية

٢.التكنولوجيا الرقمية وصناعة الاخبار:اساليب وتقنيات الذكاء الاصطناعي والمنصات الاجتماعية وانتشار الاخبار الزائفة

٣.اشكال ووسائل التزييف والعوامل المؤثرة في انتشارها وتتضمن عرضا وتدريبا عمليا ويتولي التدريب المهندس وليد حجاج خبير الامن المعلوماتي

٤.التأثيرات المختلفة لعمليات تزييف الاخبار وصناعتها علي امن المجتمع وهي محاضرة نقاشية للدكتور ياسر عبد العزيز الخبير الاعلامي وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان

٥.طرق مواجهة الاخبار الزائفة قانونيا واجتماعيا واعلاميا والكترونيا وهي محاضرة نقاشية للدكتورة ليلي عبد المجيد

٦.اساليب كشف التزييف وطرق التحري والتحقق من صدق المعلومات وهي عرض وتدريب عملي يتولاه ا. احمد عصمت مدير منتدي الاسكندرية للاعلام

٧.الثقافة الرقمية ونقد وسائل الاعلام ووسائط التواصل الاجتماعي كألية للوقاية والمواجهة وهي محاضرة نقاشية تقدمها ا.د حنان يوسف عميد كلية اللغة والاعلام بالقرية الذكية

٨.نماذج وتجارب عالمية واقليمية في مواجهة الاخبار الزائفة وهي محاضرة نقاشية للاستاذ الدكتور سامي طايع الاستاذ بكلية الاعلام

٩.اليات مواجهة الاخبار الزائفة ( الشك وفك بنية التضليل ) من خلال عرض وتدريب عملي يقدمه ا. خالد البرماوي خبير المعلومات