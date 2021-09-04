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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادين نجيم تروج لمسلسلها الجديد صالون زهرة قبل عرضه على شاهد

نادين نجيم
نادين نجيم

نشرت الفنانة نادين نجيم صورا من شخصية زهرة التى تقدمها فى مسلسلها الجديد “صالون زهرة” كنوع من الترويج للعمل الذى من المقرر عرضه على منصة شاهد vip. 

 

وعلقت نادين نجيم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : “أنا ما بشك بالناس.. هيي الناس بينشكّ فيا.. صالون زهرة”.

نادين نجيم

ويعرض مسلسل “صالون زهرة” على منصة شاهد vip وذلك اعتبارا من يوم 19 سبتمبر الحالى والعمل من تاليف ندين جابر وإخراج جو بوعيد.

 

اختارت نادين نسيب نجيم الظهور بفستان قصير باللون بنصف كم الأصفر وملئ بالورود، وهو ما أعطاها إطلالة جذابة وساحرة.

نادين نجيم

"صالون زهرة" من بطولة: نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، طوني عيسى، فادي أبي سمرا، جنيد زين الدين، نهلة داوود، كارول عبود، زينة مكي، لين غرة، رشا بلال، أنجو ريحان، حسين مقدّم، علي سكر، بمشاركة نقولا دانيال، عمر ميقاتي، نوال كامل، مجدي مشموشي، ناظم عيسى، سمارة نهرا، جورج دياب، هشام أبو سليمان، كميل يوسف. 

 

حياة نادين نسيب نجيم

ولدت نادين نسيب نجيم في 7 فبراير 1984، وهي ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وتحمل لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، كما تحمل الجنسية التونسية؛ نسبة لوالدتها.

من كواليس صالون زهرة.. نادين نسيب نجيم بفستان صيفي على إنستجرام

بالأخضر.. نادين نسيب نجيم بإطلالة ساحرة على انستجرام

مسيرة نادين نسيب نجيم

درست نادين نسيب نجيم إدارة الأعمال، ونالت إجازة من كلية إدارة الأعمال في لبنان، وبدأت في عرض الأزياء في سن السادسة عشرة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004، وكان ضمن تلفزيون الواقع في التلفزيون اللبناني الذي حدث لأول مرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال لبنان، ولم يتكرر بعدها، وحصدت اللقب بعد فوزها على منافستها لاميتا فرنجية، تأهلت بعدها للمشاركة في الكثير من المسابقات العالمية وحصلت على جائزة أجمل وجه.

 

ودخلت نادين نسيب نجيم مجال التمثيل؛ عندما رشحها الكاتب شكري أنيس فاخوري في عام 2009 للمشاركة في مسلسل «خطوة حب» ليكون تجربتها التمثيلية الأولى، حيث حصلت على جائزة «الموريكس دور» لعام 2010، وشاركت بعدها في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بشكل سنوي، وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية.

 

وتزوجت نادين نسيب نجيم من المهندس اللبناني ولاعب البوكر «هادي الأسمر» في 16 يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، ورزقت منه بولدين هما «هافن» عام 2013 و«جيوفاني» عام 2014، وفي سبتمبر 2019 أعلنت انفصالهما بشكل ودي.

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