بعد إصابة لولا فاني.. كل ما تريد معرفته عن الـ  MS

أثارت اليوتيوبر ليلى خالد البنا المعروفة بـ " لولا فاني " حالة كبيرة من الجدل وذلك بعد ما أعلنت إصابتها بـ مرض MS، وذلك بعد الحسد الذي تعرضت له من إحدى المتابعات.

التصلب المتعدد MS هو مرض يؤدي إلى إعاقة الدماغ والحبل الشوكي، حيث يهاجم الـ MS الجهاز المناعي الغلاف الواقي (الميالين) الذي يغطي الألياف العصبية ويسبب مشاكل في الاتصال بين الدماغ وبقية الجسم، في النهاية ، يمكن أن يسبب المرض تلفًا دائمًا أو تدهورًا في الأعصاب.

تختلف علامات وأعراض مرض التصلب العصبي المتعدد بشكل كبير وتعتمد على مقدار تلف الأعصاب والأعصاب المصابة، قد يفقد بعض الأشخاص المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد الشديدة القدرة على المشي بشكل مستقل أو على الإطلاق ، بينما قد يعاني البعض الآخر فترات طويلة من الهدوء دون ظهور أي أعراض جديدة.

لا يوجد علاج لمرض التصلب المتعدد ومع ذلك ، يمكن أن تساعد العلاجات في تسريع التعافي من النوبات وتعديل مسار المرض وإدارة الأعراض.

أعراض مرض الـ MS

قد تختلف علامات وأعراض التصلب المتعدد بشكل كبير من شخص لآخر وعلى مدار المرض اعتمادًا على موقع الألياف العصبية المصابة، غالبًا ما تؤثر الأعراض على الحركة ، مثل:

-خدر أو ضعف في طرف واحد أو أكثر يحدث عادةً في جانب واحد من جسمك في كل مرة ، أو ساقيك وجذعك

-الإحساس بالصدمة الكهربائية التي تحدث مع حركات معينة للرقبة ، وخاصة ثني الرقبة للأمام (علامة ليرميت)

-رعاش ، قلة التنسيق أو مشية غير مستقرة

-مشاكل الرؤية شائعة أيضًا ، بما في ذلك:

فقدان جزئي أو كامل للرؤية ، عادةً في عين واحدة في كل مرة ، غالبًا مع ألم أثناء حركة العين

رؤية مزدوجة مطولة

رؤية ضبابية

قد تشمل أعراض التصلب المتعدد أيضًا:

-كلام غير واضح

-تعب

-دوخة

-وخز أو ألم في أجزاء من جسمك

-مشاكل في الوظيفة الجنسية والأمعاء والمثانة

أسباب مرض الـ MS

سبب التصلب المتعدد غير معروف، يعتبر أحد أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم الجهاز المناعي للجسم أنسجته في حالة مرض التصلب العصبي المتعدد ، يؤدي هذا الخلل في الجهاز المناعي إلى تدمير المادة الدهنية التي تغلف وتحمي الألياف العصبية في الدماغ والحبل الشوكي (المايلين).

يمكن مقارنة المايلين بطبقة العزل على الأسلاك الكهربائية، عندما يتلف الميالين الواقي وتتعرض الألياف العصبية ، قد تتباطأ الرسائل التي تنتقل على طول تلك الألياف العصبية أو يتم حظرها.

ليس من الواضح سبب تطور مرض التصلب العصبي المتعدد لدى بعض الأشخاص دون غيرهم، يبدو أن مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية مسؤولة.

عوامل الخطر مرض الـ MS

قد تزيد هذه العوامل من خطر الإصابة بالتصلب المتعدد:

-سن

يمكن أن يحدث مرض التصلب العصبي المتعدد في أي عمر ، ولكن ظهوره عادة ما يحدث في حوالي 20 و 40 سنة من العمر. ومع ذلك ، يمكن أن يتأثر كبار السن وصغار السن.

-الجنس

النساء أكثر عرضة مرتين إلى ثلاث مرات من الرجال للإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد الناكس.

-تاريخ العائلة

إذا كان أحد والديك أو أشقائك مصابًا بمرض التصلب العصبي المتعدد ، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

-فيتامين د

وجود مستويات منخفضة من فيتامين د وانخفاض التعرض لأشعة الشمس يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد.

-التدخين

المدخنون الذين يعانون من حدث أولي من الأعراض التي قد تشير إلى مرض التصلب العصبي المتعدد هم أكثر عرضة من غير المدخنين لتطوير حدث ثان يؤكد التصلب المتعدد الانتكاس والهدوء.