عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أحمد الشناوي في حوار لـــ «صدى البلد»: زيادة مرونة التمويل العقاري ورفع حدوده لمحدودي ومتوسطي الدخل ضرورة.. صور

صدى البلد

طالب أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، بالتوسع في زيادة مرونة التمويل العقاري ورفع حدود التمويل لمحدودي ومتوسطي الدخل وضم الوحدات تحت الإنشاءات للمبادرة، بما يسمح بدخول شرائح جديدة لتملك العقارات وحل المشاكل المتعلقة بارتفاع تكلفة الإنشاءات التي تضغط على ارتفاع أسعار الوحدات، خاصةً أن البنك المركزي المصري لديه الآليات والسياسات والضوابط التي تمكنه من حماية أمواله.

وأوضح الشناوي، في حـوار لـــ “صدى البلد”، أن التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاءات «ضرورة» في ظل ما تعاني منه السوق العقارية المختنقة، نظراً لارتفاع سعر الأراضي والإنشاءات.

وأكد الشناوي، أن مبادرات الدولة للتمويل العقاري شهدت تعديلات هائلة وجوهرية لشريحة محدودي لزيادة نسب التمويل إلى٩٠% من قيمة الوحدة وسداد ١٠% بجانب إضافة شريحتين لمتوسط الدخل 20% وأخرى 15%.

 وقال إن مبادرة التمويل العقاري جيدة جداً، إلا أنها معنية بالوحدات كاملة التشطيبات والمرافق فقط وهي لا تشمل سوي ١٠% من السوق، وهو ما لا يتناسب مع الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع التطوير العقاري الذي يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد القومي وعلى المجتمع.

ولفت إلى إمكانية دخول الوحدات تحت الإنشاءات إلى مبادرة التمويل العقاري من خلال إدخال هيئة المجتمعات العمرانية كطرف في المبادرة لتنظيم العلاقة بين البنك أو شركات التمويل والعميل وشركات التطوير العقاري لمتابعة المشروع بداية من القرار الوزاري والتراخيص وطبقا لجدول زمنى.

 

المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية رجال الأعمال البنك المركزي أحمد الشناوي جمعية رجال الأعمال المصريين الاقتصاد القومي التطوير العقارى قطاع التطوير العقارى التمويل العقاري مبادرة التمويل العقاري متوسطي الدخل السوق العقاري

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يستقبل نظيره القبرصي في قصر الاتحادية

رسالة شديدة اللهجة من خالد بيومي لـ مسؤولي الاسماعيلي عقب رحيل إيهاب جلال

أحمد الشناوي في حوار لـــ «صدى البلد»: زيادة مرونة التمويل العقاري ورفع حدوده لمحدودي ومتوسطي الدخل ضرورة.. صور

"إسكان النواب" تكشف مصير تعديلات الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني

المحكمة الرياضية تغرم الإسماعيلي 8 ملايين جنيه في قضية لسعد الجزيري

بعد فشل ضمه.. قرار جديد من بوردو الفرنسي بشأن مصطفى محمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم عسكري على سد النهضة وسقوط قتلى ومصابين

التضامن تحظر تعليق آيات من القرآن أو الإنجيل في الحضانات.. لهذا السبب

كلمة كذاب أشعلت الأجواء.. الكواليس الكاملة لرحيل على ماهر عن المصري "خاص"

حلم الزمالك يتبخر.. ننفرد بتفاصيل صفقة انتقال وليد الكرتي إلى بيراميدز

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص بناء وتعلية الأدوار.. تفاصيل

محمد رمضان يتعرض لهجوم جديد بسبب صورة على أنقاض مرفأ بيروت

ننشر قائمة أسعار كتب نظام التعليم الجديد قبل بدء الدراسة

استيراد هذه السيارات بدون جمارك .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صناع الفيلم المصري أميرة فى العرض الأول بمهرجان فينيسيا

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

فيديو

بعد مقلب إهانة والدته.. هجوم على أحمد حسن وزينب "فيديوجراف"

فيديو جراف.. تيجراي يستهدف سد النهضة والجيش الإثيوبي يتصدى

النيابة تحقق .. مَن وراء حريق محل لعب أطفال بالموسكى؟

اشتغلت وعندي 14 سنة| هند صبري تروي تفاصيل من حياتها "فيديو جراف"

المزيد

ساحة رأي

جمال قرين يكتب: التعليم الفنى قاطرة التنمية

ضياء العطيفى يكتب: تعاطٍ بلا عقوبة

ياسر عبيدو يكتب: شرم الشيخ ودهب.. المشكلة والحل

مصطفى الشيمى يكتب: طلقني...!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «9»

بيري محمد تكتب: تالق مصر فى سجلات البارالمبية والعالمية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

اﻟﻤﺰﻳﺪ