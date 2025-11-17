قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

في ذكراه.. قصة مأساة عبد المنعم إبراهيم بعد وفاة زوجته

عبد المنعم إبراهيم
عبد المنعم إبراهيم
أحمد إبراهيم

تحل اليوم الإثنين 17 نوفمبر، ذكرى رحيل الفنان عبد المنعم إبراهيم ، الذي ولد في 24 ديسمبر عام 1926، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1987، عن عمر يناهز الـ 63 عامًا.

تميز عبد المنعم إبراهيم، بملامحه الطفولية وضحكته المميزة وخفة ظله التى لا مثيل لها، جعلته واحدا من أهم نجوم الكوميديا في تاريخ مصر.

عبد المنعم إبراهيم وصدمته

كان عبدالمنعم إبراهيم يصور أحد أفلامه في أثينا، حين اتصلوا به وأخبروه أن زوجته تموت وتريد أن تراه، وحدث أن تعطلت الطائرة 17 ساعة، قال عنها إنها كانت أطول فترة مرت عليه في حياته، قبل أن يحضر إلى القاهرة ويخبره الدكتور بأن زوجته لن تعيش أكتر من ستة أشهر "أنا كنت بنام صاحي، مكنتش بنام، بقعد أبص لها كده وأقوم أخرج للبلكونة عايز أزعق وأصرخ عايز أقول ليه يا رب؟ كانت حاجة أرجو إن محدش يشوفها إطلاقًا لأنها حاجة قاسية جدًا خصوصًا إني تعبت جدًا أثناء مرضها وكانت -يمكن- سببًا أعطاني قوة لتقديم أعمال تراجيدية".. وتوفيت زوجته تاركة له 4 أطفال كان أصغرهم لم يتجاوز عامه الثاني.

بعدها بعامين توفي شقيقه عن عمر 35 عاما تاركا له 6 أبناء ووالدتهم، ليجد نفسه يعول أسرة مكونة من 11 فردًا، في حياة وصفها بالمأساة القوية.

عبد المنعم إبراهيم ورحيل زوجته الأولى

وفي حوار نادر له، قال عبد المنعم إبراهيم: «من قسوة القدر عليه انه يختار زوجتى وتتركلى 4 أطفال وانا لم اختار أن اكون كوميديا ولكن حين دخولى امتحان معهد الفنون المسرحية أمام نخبة من الفنانين الكبار فمثلت أدامهم وعندى 17 سنه وكنت بعمل دور راجل كبير ونجحت وكنا 20 من حوالى 1500».

عبد المنعم إبراهيم وزيجاته

وتزوج الراحل عبد المنعم إبراهيم، عدة مرات، المرة الأولى كانت عام 1950 حيث تزوج من سيدة وأنجب منها ثلاث بنات وولد هم سلوى وسهير وسمية وطارق، إلا أنها توفيت بعد 11 سنة زواج ، ليتزوج بعدها شقيقتها إلى أن وقع الطلاق بينهما.

ليتزوج للمرة الثالثة من اللبنانية عايدة تلحوم وأنجب منها ابنته الرابعة نيفين وبعد وفاتها تزوج للمرة الرابعة من الفنانة كوثر العسال، واستمر الزواج 20 عامًا.

عبد المنعم إبراهيم الفنان عبد المنعم إبراهيم أعمال عبد المنعم إبراهيم أفلام عبد المنعم إبراهيم ذكرى وفاة عبد المنعم إبراهيم

