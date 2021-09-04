شاهد.. أحدث ظهور لـ لقاء الخميسي عبر إنستجرام

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عدة صور عبر قصتها علي حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت لقاء الخميسي بإطلالة جذابة وأنيقة بتيشرت باللون الاسود و بنطال جينز، مما نال اعجاب متابعيها.



جدير بالذكر أن الفنانة لقاء الخميسي شاركت في مسلسل "ضد الكسر" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.



مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية