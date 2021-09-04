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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس عاطل ونجله لاتجارهما بالمواد المخدرة فى القليوبية

محكمة
محكمة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الخانكة فى القليوبية حبس تشكيل عصابى مكون من عاطل ونجله للاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية 15 يوما على ذمة التحقيق. 


وأمرت نيابة الخانكة برئاسة المستشار أحمد البوشى مدير النيابة بحبس المتهمين والتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها. 


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد شريف الدخاخنى مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد  قيام عاطل وابنه بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما للإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية بدائرة المركز.


وعقب تقنين الإجراءات تم  ضبطهما بمسكنهما بمنطقة سرياقوس دائرة المركز وهم "حسين ح ع" 48 سنة عاطل ونجله "ناصر ح ح" 26 سنة، عاطل وبحوزتهما سلاح نارى بندقية خرطوش "شوت جن" وسلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و7 طلقات من ذات العيار و400 جرام من مسحوق الهيروين المخدر و300 جرام من مخدر الحشيش ومبلغ مالى 1340 جنيه و3 هواتف محمول.


وبمواجهتهما اعترفوا لحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والشراء.


من ناحية أخرى ، أمرت نيابة شبرا الخيمة فى القليوبية بحبس المتهم بالتعدى على خاله بسبب إيصال الكهرباء، 4 أيام على ذمة التحقيق، فيما أمرت بالتحفظ على الأداة المستخدمة في الجريمة، والاستعلام عن حالة المصاب وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.


تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بورود بلاغ من مستشفى الساحل بوصول مبيض محارة مصاب بجرح نافذ بالجانب الأيسر وكدمات وسحجات بالوجه والرأس إثر ادعاء مشاجرة.
وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبسؤال المصاب "ك. ر. ر"، 40 سنة، مبيض محارة، اتهم نجل شقيقته "م. ص. م" 35 سنة سائق توك توك بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض "سكين" إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب الخلاف على دفع قيمة إيصال عداد كهرباء مشترك بالمنزل مقر سكنهما.


وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وجرى التحفظ عليه وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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