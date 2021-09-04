حبس المتهم بتمزيق جسد خاله بسبب فاتورة كهرباء فى القليوبية

أمرت نيابة شبرا الخيمة فى القليوبية بحبس المتهم بالتعدى على خاله بسبب إيصال الكهرباء، 4 أيام على ذمة التحقيق، فيما أمرت بالتحفظ على الأداة المستخدمة في الجريمة، والاستعلام عن حالة المصاب وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.



تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بورود بلاغ من مستشفى الساحل بوصول مبيض محارة مصاب بجرح نافذ بالجانب الأيسر وكدمات وسحجات بالوجه والرأس إثر ادعاء مشاجرة.



وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبسؤال المصاب "ك. ر. ر"، 40 سنة، مبيض محارة، اتهم نجل شقيقته "م. ص. م" 35 سنة سائق توك توك بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض "سكين" إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب الخلاف على دفع قيمة إيصال عداد كهرباء مشترك بالمنزل مقر سكنهما.



وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وجرى التحفظ عليه وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.