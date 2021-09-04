طالبان تتراجع عن إعلانها السيطرة على كامل بنجشير

تراجعت حركة طالبان عن إعلانها السيطرة على كامل بنجشير ، وقالت إنها دخلت اليوم السبت منطقتي عنابة وخنج، فقط، وفق ماذكرت وسائل إعلام.



يأتي ذلك فيما قال القائد في بنجشير أحمد مسعود إنهم بحاربون طالبان، وقال في فيديو جديد إنهم يواصلون هذا الصباح القتال ضد طالبان في بنجشير .



أعلنت حركة "طالبان" اليوم السبت، أنها أحرزت تقدما في ولاية بنجشير معقل المقاومة المناهضة للحركة وتمكنت من السيطرة على منطقتي عنابة وخنج.

هذا وقد صرح المتحدث باسم حركة "طالبان"، بلال كريمي، في وقت سابق، أن الحركة بسطت سيطرتها بشكل كامل على بنجشير آخر المناطق في أفغانستان خارج سيطرتها.

من جانبها نفت "جبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان" صحة التقارير، التي تحدث أن "طالبان" سيطرت على بنجشير، ووصفت هذه الأخبار بالدعاية.

وأعلنت "جبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان"، بقيادة أحمد مسعود، نجل الزعيم الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود، بعد سيطرة "طالبان" على كابول وباقي المناطق في أفغانستان، مناهضتها للحركة وحذرتها من دخول ولاية بنجشير.

هذا ولا تزال المعارك متواصلة في آخر معقل في أفغانستان مناهض لـ"طالبان".